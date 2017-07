Neue Servicetage des Finanzamts Die Behörde bietet mehrere Termine in Freital an. Wem der Weg nach Pirna zu weit ist, kann die Servicetage für eine persönliche Beratung nutzen.

© Symbolbild: dpa

Das Pirnaer Finanzamt hat weitere Termine bekannt gegeben, an denen es in Freital vor Ort ist. Die Behörde war Ende des vergangenen Jahres aus dem Bürohaus an der Coschützer Straße ausgezogen und nach Pirna in das zentrale Finanzamt für den Landkreis gewechselt. Wem der Weg nach Pirna zu weit ist, kann die Servicetage für eine persönliche Beratung nutzen.

Wie die Behörde mitteilt, kommt das Finanzamt am 24. Oktober, am 7. und 21. November sowie am 5. und 19. Dezember nach Freital. Wie bisher finden die Servicetage im Bürgerbüro des Landratsamts in der Hüttenstraße 14 jeweils von 8 bis 18 Uhr statt. Bei den Terminen bekommen die Bürger Hilfe bei steuerlichen Fragen. Die Finanzamtsmitarbeiter nehmen zum Beispiel Steuererklärungen und Anträge entgegen, händigen Vordrucke oder Broschüren aus. Die Formulare sind aber auch sonst zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros erhältlich. (SZ)

