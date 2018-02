Neue Sendetermine fürs Privatkonzert Die nächste im Löbauer Haus Schminke aufgezeichnete Musiksendung wird dieses Wochenende ausgestrahlt.

Kim Fisher und Wigald Boning moderieren die Sendung. © www.foto-sampedro.de

Löbau. Es ist wieder so weit: An diesem Sonnabend läuft im MDR-Fernsehen eine weitere Folge der Reihe „Privatkonzert - Hausbesuch bei Kim Fisher & Wigald Boning“. Die Sendungen sind im Haus Schminke in Löbau aufgezeichnet worden. Die sechste Folge läuft ab 22.50 Uhr im MDR. In der aktuellen Folge haben Kim Fisher und Wigald Boning Quasselstrippe Ross Antony zu Besuch. Der Sänger bringt seinen Mann Paul Reeves mit und beide geben Schlager zum Besten. Mit Simone Kermes ist außerdem eine von Deutschlands besten Sopranistinnen zu Gast. Das Konzept der Sendung bietet internationale und deutsche Musikstars, die hautnah und unplugged im „Haus Schminke“ in Wohnzimmeratmosphäre auftreten. Wenige Zuschauer konnten bei den Aufzeichnungen live dabei sein.

Merte Stock von der Stiftung Haus Schminke weist darauf hin, dass die Sendetermine für die weiteren Folgen geändert wurden. Am 17. und 24. Februar sind weitere Termine, dann unter anderem mit Eko Fresh und Julia Engelmann. (SZ)

