Neue Senatoren legen Schwur ab

Berlin. Die zehn Senatoren der neuen rot-rot-grünen Berliner Landesregierung sind vereidigt worden. Bei der Zeremonie im Abgeordnetenhaus nutzte beim Eid auf die Landesverfassung einzig Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) die Gottesformel „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“ Alle anderen Senatoren sagten lediglich „Ich schwöre“. Danach nahmen sie erstmals auf den Regierungsbänken im Parlament Platz.

Zuvor hatten die zehn Politiker vom gerade gewählten Regierungschef Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus die Ernennungsurkunden in roten Mappen mit dem Berliner Wappen bekommen. Empfangen wurden die Senatoren von einem Spalier Schornsteinfeger. Die SPD stellt in der neuen Regierung neben Bürgermeister Michael Müller, der auch für Wissenschaft zuständig ist, vier Senatoren. Je drei weitere kommen von der Linken und den Grünen. Die Frauen sind im elfköpfigen Senat mit sechs zu fünf in der Mehrheit.

Am Vormittag hatte der Bürgermeister bereits die vier CDU-Senatoren der bisherigen rot-schwarzen Koalition verabschiedet. Die Zusammenarbeit dauerte fünf Jahre, der Abschied gerade einmal sieben Minuten. (dpa)

