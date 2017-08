Neue Schwimmbecken für das Teichwiesenbad Das Freibad von Ottendorf wird saniert. Der erste Spatenstich dafür ist erfolgt.

Das Teichweisenbad in Ottendorf. Am Donnerstag war erster Spatenstich. © Thorsten Eckert

Schnelles Foto zwischen zwei Regenschauern: Mirko Thomas als Vertreter von Bürgermeister Michael Langwald, Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Mitarbeiter von Baufirmen trotzten am Donnerstagnachmittag dem Regen und waren beim ersten Baggeraushub am Teichwiesenbad in Ottendorf-Okrilla dabei. Sie gaben den Startschuss für die Sanierung des Freibades. Offiziell werden die Arbeiten an diesem Freitag beginnen.

Das neue Schwimmbecken aus Edelstahl, das Planschbecken für die Kinder sowie das neue Häuschen für die Schwimmbadtechnik sollen bis zum Saisonstart im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Spätestens im Juni möchte die Ottendorfer Verwaltung das Teichwiesenbad für alle Badegäste wieder öffnen. Die Sanierung des Freibades wird etwas teurer als geplant. Rund 2,1 Millionen Euro wird sie insgesamt kosten. Ursprünglich waren etwa 1,8 Millionen Euro vorgesehen.

zur Startseite