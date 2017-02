Neue Schulleitung steht noch dieses Jahr fest

Für das Weißeritzgymnasium in Freital wird spätestens zum neuen Schuljahr 2017/18 eine neue Schulleitung feststehen. Wie die Sächsische Bildungsagentur auf SZ-Nachfrage mitteilt, wird das Verfahren zur Bestimmung eines neuen Leiters voraussichtlich noch im laufenden Schuljahr abgeschlossen. Seit August wird das Gymnasium übergangsweise von Jeanette Ittermann geleitet. Sie ist Referentin bei der Bildungsagentur und mit 80 Prozent ihrer Arbeitszeit an das Freitaler Gymnasium abgeordnet. 2015 hatte die frühere Schulleiterin nach neun Jahren den Posten abgegeben, um an eine Dresdner Schule zu wechseln. Ihre Nachfolgerin schied voriges Jahr aus dem aktiven Berufsleben aus. (SZ/cb)

Das Weißeritzgymnasium lädt am Donnerstag, 9. Februar zum Tag der offenen Tür ein: Start ist 17 Uhr mit der Aufführung „Die Goldene Gans“ in der Aula Krönertstraße. Ab 17.30 Uhr stellen sich die Fachbereiche in den Gebäuden Johannisstraße und Krönerstraße vor.

zur Startseite