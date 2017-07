Neue Schulleiterin in Zittau ist eine Altbekannte Heidrun Hübner ist seit 1981 an der Weinauschule tätig. Nun steht sie an deren Spitze und will noch einiges erreichen.

Heidrun Hübner ist jetzt offiziell zur Leiterin der Schule an der Weinau ernannt worden. Die Aufgabe hatte sie bereits zwei Jahre kommissarisch übernommen. © Rafael Sampedro

Zittau. Die Schule an der Weinau kennt Heidrun Hübner in- und auswendig. Ist sie hier doch seit 1981 als Mathe- und Physik-Lehrerin tätig. Die Olbersdorferin übernimmt jetzt eine weitere Aufgabe: Sie leitet die Oberschule mit ihren über 300 Schülern. Ganz ungeübt ist sie in dieser Funktion nicht: Bereits nach dem Weggang ihrer Vorgängerin 2015 hatte sie amtierend die Schulleitung übernommen. Nun ist sie offiziell mit dieser Aufgabe betraut worden.

Als klar war, dass die bisherige Schulleiterin aufhören wird, ist ihre Stelle ausgeschrieben worden. Dabei fand sich kein geeigneter Nachfolger. Erst eine zweite Ausschreibungsrunde führte zu dem jetzigen Ergebnis. Beim ersten Mal hat sich Heidrun Hübner, die seit 41 Jahren als Lehrerin tätig ist, noch nicht beworben. Nachdem sie die Funktion der Schulleiterin kommissarisch übernommen hatte, sei ihr bewusst geworden, dass sie in dieser Position einiges bewegen kann. Mehr als es ihr vorher als stellvertretende Schulleiterin – diese Aufgabe übte sie seit 1986 aus – möglich war. Und so warf sie bei der zweiten Bewerbungsrunde ihren Hut in den Ring und wurde aus allen Kandidaten ausgewählt.

Bereits in den zwei Jahren als amtierende Schulleiterin habe sie einiges erreicht, sagt sie. Doch auch nach ihrer offiziellen Ernennung werden die Aufgaben nicht weniger: So stehen die letzten Baumaßnahmen an der Schule an. In den nächsten eineinhalb Jahren soll das Gebäude energetisch saniert werden.

Schon seit sieben Jahren wird in der Weinauschule gebaut. Heidrun Hübner hofft, dass bis zu ihrer Pensionierung alles komplett abgeschlossen ist und sie ihrem Nachfolger oder der Nachfolgerin eine gute Schule hinterlassen kann. „Ich weiß noch, wie die Zustände 1981 waren“, erinnert sie sich an ihre Anfangsjahre. Mit dem heutigen Zustand sei das kein Vergleich.

Anfang der 1980er Jahre war die gebürtige Perlebergerin, die an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam studiert hat, aus dem Norden der Republik in die Oberlausitz gekommen, der Heimat ihres Ehemannes. Sie konnte gleich an der Weinauschule beginnen und blieb der Einrichtung bis heute treu. Anfangs unterrichtete sie noch Mathe und Physik, später, als sie stellvertretende Schulleiterin war, brachte sie den Schülern nur noch mathematische Formeln bei. Auch als Schulleiterin wird sie ab und zu im Klassenraum stehen. Sie gibt in den künftigen neunten Klassen Mathe.

Die meiste Zeit wird sie aber mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt sein. Und dazu gehört auch der Bau einer Zwei-Felder-Halle. Lange habe sie darum gekämpft. Auch dieses Projekt würde Frau Hübner gern noch in ihrer Amtszeit beenden. Bisher müssen die Weinauschüler weite Wege bis zu anderen Turnhalle zurücklegen. Seit dem Umbau der Hauptturnhalle bringt ein Bus die Schüler bis zur Kantstraße. „Das ist auf Dauer den Jugendlichen nicht zumutbar“, steht für Frau Hübner fest. Zwar gibt es eine Turnhalle in der Weinauschule, doch diese ist bereits durch die Grundschüler fast komplett belegt.

Eine bessere Anbindung der Schulbusse liegt der Schulleiterin ebenfalls am Herzen. Derzeit müssen die Jugendlichen am Ottokarplatz umsteigen oder einen Kilometer von der Schule bis zur nächsten Haltestelle laufen. Für manche Eltern sei das nicht so attraktiv. Sie melden ihre Kinder lieber an Schulen an, wo der Bus direkt vor dem Haus hält. „Die Busverbindungen sind oft bemängelt worden“, sagt Frau Hübner.

Viele Kinder sind auf den Schulbus angewiesen, sie kommen aus benachbarten Orten wie Hirschfelde, Olbersdorf, Mittelherwigsdorf, Oybin und Pethau. Die Leiterin der Weinauschule schlägt vor, dass die Schulbusse über Chopin- und Leipziger Straße fahren und vor der Schule halten könnten. Damit könnte gleichzeitig das Krankenhaus noch besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden.

Inhaltlich soll die Weinauschule ebenfalls attraktiv sein. Deshalb beteiligt sich die Einrichtung auch am Projekt „Klimaschulen in Sachsen“. Für das nächste Schuljahr sind Neigungskurse geplant, in denen sich die Schüler über verschiedene Dinge rund um das Thema Energie beschäftigen können. „Das passt gut zur geplanten energetischen Sanierung.“

