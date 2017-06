Neue Schilder in Nieder-Neundorf Die Bürgerinitiative macht mit einer Aktion auf Lkw-Probleme im Ort aufmerksam. Einiges ist dort schon erreicht.

„Achtung! Schulweg“ zeigen die neuen Schilder am Straßenrand. © privat

Die angekündigte Investition am Flugplatz in Rothenburg beunruhigt die Bürgerinitiative für ein lebenswertes Nieder-Neundorf. Durch den Rothenburger Ortsteil quälen sich täglich Hunderte Autos, oft auch Lkw. Die Staatsstraße 127 ist sehr eng, Fußwege gibt es keine. Daher weist die Bürgerinitiative nun mit einer Plakataktion entlang der Staatsstraße auf die mangelnde Verkehrssicherheit der Fußgänger hin – insbesondere der Kinder auf dem Schulweg, erklärt Julia Bajohr von der Initiative.

Seit den 1990er Jahren seien die Probleme in Nieder-Neundorf bekannt, sagt sie. Aus diesem Grund ist damals auch eine Umgehungsstraße im Verkehrswegeplan des Freistaates Sachsen aufgenommen worden. Mittlerweile hat diese Trasse darin allerdings keine Priorität mehr. Jedoch: „Seit Fertigstellung der Neubaustrecke zwischen der Bundesstraße 115 und dem Abzweig nach Zodel hat die Verkehrsbelastung, vor allem durch große Lastzüge, kontinuierlich zugenommen“, erklärt Julia Bajohr, die auch in Nieder-Neundorf lebt. Seit 2012 hat es mehrere Gespräche beim zuständigen Ministerium in Dresden gegeben. Bisher ohne endgültiges Ergebnis.

Mit dem angekündigten Investitionsvorhaben für den Bau von Elektroautos am Flugplatz steigt die Sorge, dass die Verkehrsbelastung weiterhin stark ansteigen wird. „Mit dieser Aktion werben wir bei allen Verkehrsteilnehmern um Akzeptanz für die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort und wünschen uns, dass Politik und Verwaltung auf den dringenden Handlungsbedarf aufmerksam werden und eine Lösung gefunden wird“, sagt Julia Bajohr. An zwei Stellen im Ort müssen Autofahrer seit vergangenem Jahr Tempo 30 fahren, weil der Neiße-Radweg dort die Staatsstraße 127 kreuzt.

