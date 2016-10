Neue Schilder für Wanderwege

In und um Cossebaude sollen bald neue Wander- und Hinweisschilder zu geografischen und historischen Besonderheiten montiert werden. Der Heimat- und Verschönerungsverein kümmert sich darum. Demnach sind die Schilder verschlissen, zerstört oder nicht mehr vorhanden. Nun sollen in einer ersten Etappe 20 Stück ersetzt und erneuert werden.

Bereits vor sechs Jahren hat sich der Verein um die Schilder gekümmert. Für die neue Aktion hilft die Ortschaft mit Geld aus der eigenen Kasse. 600 Euro kosten die neuen Schilder.

Am Naturlehrpfad Gnomenstieg will der Verein ebenfalls aktiv werden. Dort hatten Unbekannte die Tafel „Leben am Bachlauf“ zerstört. Nun soll eine neue aufgestellt werden. 350 Euro kosten Material, Halterungen, Fertigbeton und Hilfsmaterial. Auch hier finanziert die Ortschaft das Vorhaben aus den eigenen Mitteln. (SZ/acs)

Mehr unter www.heimatverein-cossebaude.de

