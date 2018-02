Neue Schilder an der „gefährlichsten Ecke“

Das ging aber mal ungewöhnlich schnell: Kaum ist in Lauta - parallel im Rathaus und bei Rieta Göldner (TAGEBLATT berichtete) in der Senftenberger Straße - die Information eingegangen, dass „die gefährlichste Ecke“ mittels Verkehrszeichen entschärft werden soll, stehen die entsprechenden Schilder auch schon. Nach mehreren Verkehrsunfällen gilt nunmehr für die Bundesstraßen-Kurve hinter dem griechischen Restaurant in Fahrtrichtung Senftenberg eine Geschwindigkeitsbeschränkung von „30 km/h bei Nässe“. Bürgermeister Frank Lehmann informierte in der Stadtratssitzung in dieser Woche über die neuen Festlegungen durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Dazu gehört auch, dass in diesem Jahr die Griffigkeitswerte der Fahrbahn im gefährlichen Kurvenbereich ermittelt und gegebenenfalls bauliche Veränderungen an der Fahrbahn vorgenommen werden sollen. Sollte das nicht nötig sein, ist auch eine Aufhebung der nun veranlassten Geschwindigkeitsbegrenzung denkbar. Die aktuelle Anordnung ist bis Anfang 2019 befristet. (rgr)

