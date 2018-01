Neue Schau zum Münzschatz

Er gilt als der größte Münzfund im Freistaat Sachsen überhaupt. Im Mai 2016 fanden zwei Kletterer in einer Felsspalte in der Sächsischen Schweiz 2 277 alte Geldstücke mit Prägedaten zwischen 1626 und 1819. Die Fundstücke wurden im Landesamt für Archäologie monatelang akribisch aufgearbeitet und erstmals im Foyer des Sächsischen Finanzministeriums in Dresden gezeigt. Auch das Stadtmuseum Pirna bemüht sich von Anfang an, den Münzschatz zeigen zu können. Doch jetzt ist erst mal das Museum für Archäologie in Chemnitz an der Reihe. Am Donnerstag, dem 11. Januar, wurde dort die Ausstellung „Auf der hohen Kante“ eröffnet, die aus den Fundstücken entwickelt wurde. Die Schau soll in Chemnitz bis 23. Februar 2018 zu sehen sein. (SZ/gk)

Münzausstellung, Museum für Archäologie, Stefan-Heym-Platz 1, Chemnitz

