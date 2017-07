Neue Runde im Streit um riesige Eiche Ein Ehepaar will sich nicht damit abfinden, plötzlich Eigentümer eines Baumes zu sein. Sie fordern nun Akteneinsicht bei der Stadt.

Der Streit zwischen einem Freitaler Ehepaar und der Stadt um eine riesige Eiche an der Ferdinand-Freiligrath-Straße in Potschappel geht weiter. Nachdem die Sächsische Zeitung den bizarren Fall Anfang Juni öffentlich gemacht hat, fordern die Neu-Eigentümer des Baumes, Helga und Johannes Schlicke, nun Akteneinsicht bei der Stadt Freital. Das Schreiben liegt der Sächsischen Zeitung vor.

In dem Streit geht es um die Eigentümerschaft des einstmals denkmalgeschützten Baumes und die Frage, ob sich der Baum auf dem Privatgrundstück der Schlickes oder einem angrenzenden städtischen Grundstück befindet. In einem Schreiben vom Juli 2011 war den Schlickes von der Stadt noch zugesichert worden, dass die Stieleiche zu 95 Prozent ihrer Stammfußfläche auf einem städtischen Grundstück steht. Daraus lasse sich für die Schlickes „kein messbares Miteigentum“ und „keine bestimmbare Mitverantwortung an der Verkehrssicherungspflicht des Baumes“ übertragen.

Anfang dieses Jahres verschickte die Stadt dann ein erneutes Schreiben. Darin heißt es nun, dass die Eiche auf dem Grundstück der Schlickes steht. Das sei das Ergebnis der letzten Vermessung vom Oktober 2016. „Somit sind sie Eigentümer des Baumes und verantwortlich für die Herstellung der Verkehrssicherheit des Baumes.“ Die Schlickes befürchten nun, dass auf sie enorme Kosten wegen der Baumpflege zukommen und sie für eventuelle Schäden, die durch heruntergefallene Äste entstehen könnten, haften müssen. Als Eigentümer sind die Schlickes für die Verkehrssicherheit des Baumes verantwortlich.

Die Schlickes wollen nun genau wissen, wie es zu den widersprüchlichen Vermessungen der Grundstücksgrenzen kommen konnte. Für die Grenzfeststellungen aus dem Jahr 2011 und 2016 fordern sie Akteneinsicht.

zur Startseite