Neue Runde im Mandauleichen-Fall Der verurteilte Haupttäter aus Zittau geht gegen seine 66-monatige Haftstrafe vor. Vor allem sei er nicht allein schuldig, sagt er.

Im Prozess um die Zittauer Mandauleiche von 1996 hat Hans Hagen T. über seinen Verteidiger jetzt Revision gegen das Urteil des Görlitzer Landgerichts eingelegt. Das Gericht hatte den 57-Jährigen T. in seiner Entscheidung wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu vier Jahren Haft verurteilt. Da T. derzeit wegen einer anderen Angelegenheit in Haft sitzt, wurde eine Gesamtstrafe gebildet und er zu insgesamt 66 Monaten Haft verurteilt.

Gegen das Urteil geht T. jetzt mithilfe der Revision vor. Dadurch soll erreicht werden, dass die Entscheidung des Görlitzer Landgerichts durch den Bundesgerichtshof geprüft wird. Wie aus Gerichtskreisen zu erfahren war, hat die Verteidigung die Gründe für die Revision bereits schon in ihrem Plädoyer und T. selbst in seinem letzten Wort anklingen lassen. In der Strafzumessung müsse ihrer Meinung nach berücksichtigt werden, dass die Tat bereits schon mehr als 20 Jahre zurückliegt.

Außerdem sah sich Hans-Hagen T. nicht als Haupttäter. Nach Meinung der Verteidigung hätten weit mehr Angeklagte auf der Bank sitzen müssen. Auch aus diesem Grund hatte die Verteidigung, unter Berücksichtigung der Gesamtstrafenbildung, maximal 48 Monate beantragt. Anders bei Jan R. (52). Das Gericht hatte ihn als Mittäter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dieses Urteil ist zwischenzeitlich rechtskräftig.

