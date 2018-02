Neue Rosenkönigin gesucht

Forst. Die Stadt sucht wieder eine neue Rosenkönigin. Als 28. Forster Rosenlady und Nachfolgerin der Amts-Inhaberin Jessica I. wird eine junge oder jung gebliebene Frau aus Forst oder der näheren Umgebung gesucht. Die Bewerbungsfrist für das Ehrenamt endet am 10. März. Die neue Forster Rosenkönigin, die die Stadt nach außen hin repräsentieren darf, wird bei den diesjährigen Rosengartenfesttagen am letzten Juni-Wochenende (22.-24. Juni) gekürt. (kay)

Sonderausstellung

Cottbus. „Reja do Raja – Tanz ins Paradies“ heißt die erste Sonderausstellung in diesem Jahr mit Malereien und Grafiken im Wendischen Haus in Cottbus (August-Bebel-Straße 82). Die rund 30 Werke der Leipziger Künstlerin Marion Quitz widmen sich den Themen Tanz, Musik und Kleidung. Die Präsentation ist bis zum 20. April zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 10-16.30 Uhr, an Wochenenden nach vorheriger Vereinbarung, zu sehen. (kay)

84 neue Spreewälder

Burg. Im Spreewaldkurort Burg haben 2017 84 neue Erdenbürger das Licht der Welt erblickt. Das sind fast 30 Kinder mehr als im Jahr 2016. Unter den Neuankömmlingen sind 44 Mädchen und 40 Jungen. Die beliebtesten Vornamen sind Liz, Eva und Kira sowie Jonas, Paul und Oswald. (kay)

Fünf Bürgermeisteranwärter

Forst. Nach dem Rücktritt des gesundheitlich angeschlagenen Forster Bürgermeisters Philipp Wesemann (SPD) haben fünf KandidatInnen ihre Anwartschaft auf den Rathausposten angemeldet. Die Bürgermeisterwahl findet am 22. April statt. (kay)

