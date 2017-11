Neue Riesapark-Bushaltestelle in der Kritik Die Verkehrswacht hätte den Einstiegspunkt lieber woanders gesehen – und ist auf den ersten Nutzungstag gespannt.

Noch kommt hier kein Bus: Peter Kosciankowski von der Verkehrswacht Riesa-Großenhain schaut sich die neue Bushaltestelle auf dem Parkplatz des Riesaparks an. © Sebastian Schultz

An der neuen Bushaltestelle ist alles normgerecht: Eine 18 Zentimeter hohe Bordsteinkante, von der es sich bequem in den Bus einsteigen lässt. Geriffelte Gehwegplatten, auf denen sich auch Blinde mit ihrem Stock orientieren können. Auf der Rückseite eine Rampe mit höchstens sechs Prozent Neigung, die auch Rollstuhlfahrer gut bewältigen können. Und dazu ein nagelneues gläsernes Fahrgasthäuschen, an dem bloß noch die Warnvögel fehlen.

An der neuen Bushaltestelle auf dem Riesapark-Parkplatz selbst hat Peter Kosciankowski nichts auszusetzen – wenn die Lage mitten auf dem Parkplatz nicht wäre. „Das ist nicht die günstigste Variante“, sagt der Vertreter der Verkehrswacht Riesa-Großenhain diplomatisch. Während Bus-Fahrgäste bislang an der vorderen Ecke des Einkaufszentrums aussteigen und dort nur ein paar Meter bis zur Ladenstraße haben, müssen sie bald einen guten Teil des Parkplatzes überqueren. „Dabei wäre es besser, wenn der Bus direkt die Fahrspur an den Ladeneingängen vorbei nehmen würde“, sagt der 75-Jährige. Wenn es nach ihm ginge, hätte man aus bislang einer Haltestelle ohnehin lieber gleich zwei neue gemacht – etwa eine am Eingang auf Höhe Medimax, eine zweite hinten am Toom-Baumarkt. „Der Bus könnte doch eine Runde um den Parkplatz drehen, bevor er wieder nach vorn raus fährt“, sagt Kosciankowski.

Schließlich hätte doch auch der Riesapark selbst ein Interesse daran, dass die Kunden es möglichst bequem von der Haltestelle bis zum Einkauf hätten. Nicht ohne Grund habe man vor Jahren schon einmal die Haltestelle am Riesapark verlegt: von der Ampelkreuzung an der Rostocker Straße – wo die hohen Fahnenmasten stehen – hinein auf das Parkplatzareal. Dort war allerdings die Verkehrsführung des Busses in die Kritik geraten, der zum Wenden mehrere Spuren queren muss (SZ berichtete).

Künftig kann er einen bequemen Bogen über den Parkplatz fahren – wofür allerdings die Verkehrsregeln für Autofahrer geändert werden: Wo bislang auf der Mittelgasse eine simple Rechts-vor-Links-Regelung gilt, ist künftig aus mehreren Parkreihen die Einfahrt Richtung Mittelgasse nicht mehr erlaubt. Damit hat der Bus stets freie Fahrt und muss keinen Vorrangverkehr von rechts durchlassen. Peter Kosciankowski von der Verkehrswacht ist gespannt, ob die Autofahrer das am ersten Tag der Neuregelung auch mitbekommen und sich an die Regeln halten.

„Das Problem ist außerdem, dass künftig noch deutlich mehr Autos zum Herausfahren vom Parkplatz erst auf die Fahrbahn an der Ladenzeile müssen. Dort ist es heute oft schon eng“, sagt der Riesaer. Vor allem aber sorgt er sich um die Busfahrgäste, die bald vom Eingang des Centers den Parkplatz queren müssen, um zur Haltestelle zu gelangen. Immerhin: Sie werden nicht hinter den parkenden Autos entlang geführt, wo sich die Passanten etwa mit rückwärts ausparkenden Pkws ins Gehege kommen könnten. Stattdessen ist für sie eine eigene Gasse zwischen zwei Reihen parkender Autos vorgesehen. Dieser Gehweg wird laut Plan mit Leitschwellen vom Verkehr freigehalten. Aus Kosciankowskis Sicht wäre auch ein Zebrastreifen nötig, wo der Haltestellen-Zugang die Fahrbahn quert.

Aber warum kommt die Haltestelle nun eigentlich mitten auf den Parkplatz? „Die Routenführung des Busses ergibt sich aus den Absprachen mit den Beteiligten: Planer, Verkehrsbetriebe und Stadt“, sagt Christian Plöger, Sprecher des Riesaparks. Und ab wann ist sie in Betrieb? „Am Donnerstag ist eine Baubesprechung, dann sollte der Termin feststehen.“

