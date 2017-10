Neue Richtung gesucht CDU-Politiker im Landkreis Meißen sehen den Tillich-Rücktritt eher positiv. Eine Abgeordnete ist aber sehr skeptisch.

Getrennte Wege: Stanislaw Tillich verlässt die Bühne der Landespolitik. Wohin seine Partei, die sächsische Union, jetzt steuern wird, ist noch offen. Vermutlich aber in die Richtung, in die der gelbe Pfeil weist.

Daniela Kuge: „Ich halte die Nachfolger-Regelung für nicht demokratisch legitimiert. Ich habe größte Bedenken.“

Mit dem Rücktritt von Stanislaw Tillich ist der Weg frei für neue Ideen und Konzepte. Das sagte der Meißner Landrat Arndt Steinbach (CDU) am Donnerstag der SZ. „Das ist auch eine Chance für eine politische Kurskorrektur in Sachsen. Ich werde den neuen Ministerpräsidenten bei seiner Arbeit unterstützen.“ Heute gehöre sein Respekt aber zunächst dem scheidenden Stanislaw Tillich. „Er hat viel für Sachsen geleistet, das verdient große Anerkennung.“

Unter Tillich habe Sachsen einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, so der CDU-Kreisvorsitzende Ulrich Reusch. Er verdiene Respekt für den Rücktritt. Seinen designierten Nachfolger Michael Kretschmer hält Reusch für sehr geeignet. Er habe eine hohe Kompetenz auf dem Gebiet der Innovation und der Bildungspolitik. Mit ihm könne der nötige Generationswechsel an der Spitze der sächsischen Christdemokraten gelingen. Die Meißner CDU hatte in den Tagen nach der Wahl darauf verwiesen, dass es jetzt dringend nötig sei, den Markenkern der Union zu stärken. Entsprechende Anträge und Vorschläge aus dem Kreis seien allerdings in der Vergangenheit auf höherer Ebene zumeist ignoriert worden. So setzten sich die Meißner für ein Verbot der Burka, eine Dienstpflicht für junge Männer sowie Frauen und eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ein.



Der Großenhainer Abgeordnete Sebastian Fischer: „Mit Tillich geht ein erfolgreicher und erfahrener Ministerpräsident – ich bedauere das. Gleichzeitig öffnet er die Tür für einen Neuanfang, für mehr Emotion und bessere Kommunikation in Sachsens Politik.“



Seine Meißner Kollegin Daniela Kuge war vom Tillich-Rücktritt geschockt. „Ich bedaure zutiefst seine Entscheidung.“ Sie habe schon länger personelle Konsequenzen in der Parteiführung gefordert, sagte sie der SZ. „Aber ich habe den Generalsekretär Michael Kretschmer gemeint.“ Bei einer offenen Abstimmung im CDU-Landesvorstand am Mittwochabend stimmte sie als Einzige gegen die Nominierung Michael Kretschmers als Tillich-Nachfolger. Sie habe größte Bedenken. Bei der Abstimmung in der CDU-Landtagsfraktion am Donnerstagvormittag stimmte sie wieder gegen die Nachfolge-Regelung. Mit ihr noch weitere Abgeordnete. „Ich halte die getroffene Nachfolger-Regelung für nicht demokratisch legitimiert“, sagte sie. „Wir hätten in Ruhe schauen können, ob es noch weitere geeignete Kandidaten gib.“ So unter den Ministern, den Abgeordneten oder auch unter den Landräten.



Landtagspräsident Matthias Rößler, CDU-Abgeordneter für Radebeul, ist vom Rücktritt „total überrascht worden und sehr betroffen“. Tillich habe Verantwortung übernommen für eine verloren gegangene Bundestagswahl, für die Kanzlerin. Nachfolger Michael Kretschmer stehe für einen Generationswechsel. Er wird in den nächsten zwei Monaten die vielleicht noch skeptische CDU-Basis überzeugen müssen, dass er der richtige Mann ist. Danach muss er den Wähler überzeugen. Rößler: „Dabei hat er meine volle Unterstützung.“

