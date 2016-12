Neue Reviere für den Wolf? Gleich mehrere Beweise für Wölfe wurden in der Region gefunden. Jetzt wird beobachtet, ob sie sesshaft werden.

In den vergangenen Tagen sind in der sächsischen Wolfserfassung zwei Nachweise von einzelnen Wölfen außerhalb etablierter Territorien eingegangen. Des Weiteren wurde ein auf tschechischer Seite nahe der Grenze zum Erzgebirgskreis entstandener Fotonachweis bekannt. Darüber informiert das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz.

So haben genetische Untersuchungen bestätigt, dass Anfang November ein Wolf in Waitzdorf bei Hohnstein unterwegs war, ein Schaf tötete und ein weiteres verletzte (SZ berichtete). Die Rissbegutachtung vor Ort hatte den Wolf bereits als wahrscheinlichen Verursacher ergeben.

Außerdem wurde jetzt bekannt, dass direkt angrenzend an den Erzgebirgskreis im Sommer ein Wolf unterwegs war. Ob es sich bei den Nachweisen von Wölfen um Einzelnachweise handelt und die Wölfe weiterwandern oder ob die Wölfe in den jeweiligen Bereichen sesshaft werden, wird im laufenden Monitoring weiter geklärt.

Diesbezüglich werden Hinweise aus der Bevölkerung immer gerne angenommen, so das Kontaktbüro. Vor allem Sichtungen von Wölfen und auch von Welpen liefern wichtige Informationen für das Monitoring. Sie sind häufig die ersten Anhaltspunkte für Neuetablierungen, aber auch im bestehenden Wolfsgebiet sind sie hilfreich, um einzelne Rudel abgrenzen zu können. (SZ/aw)

Hinweise an das Landratsamt; an das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“, Telefon 035772 46762, oder E-Mail an oder an das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland, Telefon 035727 57762, oder E-Mail an.

