Neue Rettungswache ist bereit In Stiebitz startet nächste Woche der Probebetrieb. Der Umbau der alten Wache an der Flinzstraße wird verschoben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wartet auf den ersten Einsatz: Die neue Rettungswache in Stiebitz ist fertig. Nächste Woche ziehen hier die DRK-Mitarbeiter ein und laufen sich in einem ersten Probebetrieb warm. Ab Juli geht es dann richtig los. © Steffen Unger Wartet auf den ersten Einsatz: Die neue Rettungswache in Stiebitz ist fertig. Nächste Woche ziehen hier die DRK-Mitarbeiter ein und laufen sich in einem ersten Probebetrieb warm. Ab Juli geht es dann richtig los.

Vor dem Einzug wird jedes Detail geprüft. Hier nimmt Thomas Hauswald von der Firma Bauplanconcept die neue Fahrzeughalle unter die Lupe.

Die Rettungswache in Stiebitz gleicht einem Musterhaus. Kein Stäubchen und kein einziger Fleck sind auf dem Boden zu finden. An den Schranktüren der neuen Möbel stecken die Schlüssel, die hohen Metallregale im Lagerraum glänzen leer. Mit dem 19. Juni wird sich das ändern. Dann bezieht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seine neue Basis an der Dresdener Straße.

Es ist die 17. Rettungswache des Bautzener Landkreises. Innerhalb eines Jahres wurde das langgestreckte eingeschossige Haus samt Fahrzeughalle nach modernen Standards für insgesamt 2,4 Millionen Euro errichtet. Die Kosten für den Bau werden über die Krankenkassen refinanziert, erklärt Thomas Scheffel, der im Landratsamt für den Rettungsdienst zuständig ist. Genauso passiert das mit den Leistungen des DRK, das die neue Wache betreibt.

Deren Mitarbeiter können sich über jede Menge Platz freuen. Im Aufenthaltsbereich, der für 60 Personen ausgelegt ist, befinden sich Umkleiden, Toiletten, Duschen, vier Ruheräume, Büros und sogar ein großer Schulungsraum mit 48 Sitzplätzen. Ebenfalls sehr geräumig ist der Essensraum, an dessen Wand eine moderne, helle Einbauküche Eindruck schindet. Von der Küche führt eine Tür auf eine kleine Terrasse, auf der Sitzbänke stehen. Auch die dunkelbraunen Sessel im daneben gelegenen Aufenthaltsraum sehen sehr einladend aus. In der Fahrzeughalle sind die Autostellplätze vor den acht Rolltoren noch leer. Acht blaue Notstromkabel hängen von der Decke, warten darauf, die Medizintechnik in den Krankenwagen aufzuladen.

Die meisten Notrufe am Sonntag

Während nächste Woche die Kisten mit Arbeitskleidung, Technik und Medikamenten ausgeräumt und die ersten Fahrzeuge geparkt werden, geht es parallel in den Probebetrieb. Ab 30. Juni wird's dann ernst. Dann soll die Wache mit tagsüber 18 sowie zwei Rettungskräften in der Nacht rund um die Uhr startklar sein. Und es gibt viel zu tun: Laut Scheffel werden jährlich etwa 80 000 Einsätze im gesamten Landkreis gefahren. Der größte Teil sind unspektakuläre, aber nicht weniger wichtige Krankentransporte. Die Anzahl der Notfälle, zu denen die Sanitäter gerufen werden, schätzt Scheffel auf 30 000 im Jahr. Vergleicht man die Wochentage, würden die meisten Einsätze in der Nacht von Sonntag zu Montag zwischen 22 und 6 Uhr gefahren.

Aber es gibt nicht nur zeitliche Eigenheiten. „In Bautzen haben wir das Nadelöhr Friedensbrücke. Der Neubau in Stiebitz ermöglicht uns, die Stadt von zwei Seiten zu versorgen“, erklärt der Landkreis-Mitarbeiter. Herrscht also demnächst an der Vogelkreuzung hin zur Friedensbrücke ein Stau, müssen die Sanitäter von der Rettungsstelle Bautzen-Ost an der Flinzstraße nicht in der Blechlawine ausharren. Stattdessen können ihre Kollegen in Stiebitz über alternative Routen zur Unfallstelle fahren und es werden keine wertvollen Minuten verschenkt.

Wagen werden über GPS geortet

Aber nicht nur nach Bautzen werden die Rettungswagen aus Stiebitz gerufen, auch das westliche Umland wird versorgt. Um die in Sachsen vorgeschriebene Hilfsfrist von zwölf Minuten nicht zu überschreiten, wird ganz flexibel das geeignete Fahrzeug alarmiert, das sich gerade am nächsten am Notfallort aufhält. „Die Wagen, die unterwegs sind, werden über GPS geortet. Wir sehen sofort, wo sie sind, fast auf den Meter genau“, erklärt Scheffel. – Eigentlich sollte nach vollendetem Einzug der Kollegen des Deutschen Roten Kreuzes in Stiebitz die in die Jahre gekommene Rettungsstelle Bautzen-Ost in der Flinzstraße ab August saniert werden. Der Sozialtrakt dort muss modernisiert, ein Garagenkomplex abgerissen und durch eine neue Fahrzeughalle ersetzt werden. Kostenpunkt: Insgesamt 1,6 Millionen Euro. Doch auf die Ausschreibung der Baumaßnahmen meldete sich kein einziges Unternehmen. Die Auftragsbücher der Baufirmen sind voll. Peter Pätzold, der sich um den Bau und Erhalt der Rettungswachen im Kreis kümmert, hofft, dass sich die Lage nächstes Jahr entspannt. Deshalb wird im Herbst neu ausgeschrieben, um im Frühjahr 2018 mit der Sanierung der alten Rettungswache an der Flinzstraße zu starten und diese noch im November desselben Jahres abschließen zu können.

Dieser unverhoffte Bauverzug habe auch was für sich, findet Thomas Scheffel. „Wir können am 1. Juli so arbeiten, wie wir es uns für die Zukunft mit den beiden Wachen gedacht haben.“ Nämlich flexibler von zwei Standorten aus, sodass die Krankenwagen in Bautzen dann schneller als sonst zur Stelle sind.

