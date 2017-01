Neue Rettungswache für Gottleuba In unmittelbarer Nähe der Feuerwehr soll in Bad Gottleuba der Bau einer neuen Rettungswache beginnen.

In Bad Gottleuba erfolgt Ende Januar die Grundsteinlegung für die neue Rettungswache. © Symbolfoto: SZ/Uwe Soeder

Feuerwehr und Rettungswache nebeneinander – das ist eine ideale Lösung. In Bad Gottleuba wird sie nun umgesetzt. Hier beginnt nun der Bau der neuen Rettungswache in unmittelbarer Nachbarschaft der Feuerwehr. Die offizielle Grundsteinlegung erfolgt am 27. Januar. Mit der Wache ist ab August auch eine 24-Stunden-Besetzung verbunden. Bisher gilt für Gottleuba nur ein 16-Stunden-Dienst. Danach fährt das DRK-Rettungsfahrzeug nach Pirna, um am nächsten Morgen wieder zurück nach Gottleuba zu fahren. „In Zukunft ist der Rettungswagen noch schneller beim Patienten und es verbessern sich die Arbeitsbedingungen für die Rettungsassistenten“, sagt Oliver Wehner, CDU-Landtagsabgeordneter und Pirnas DRK-Kreischef. (SZ/sab)

