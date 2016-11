Neue Reize für Meißner Weihnacht Erstmals kümmert sich der Gewerbeverein komplett um die Organisation. Eine Neuerung betrifft die Höhe der Bühne.

Täglicher Höhepunkt der Meißner Weihnacht ist auch in diesem Jahr wieder der Adventskalender am Rathaus. © Claudia Hübschmann (Archiv)

Den körpergroßen Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) dürfte es freuen: Wie der Meißner Gewerbeverein mitteilt, wird auf dem am kommenden Freitag beginnenden Weihnachtsmarkt die Höhe der Bühne an die Höhe der Buden angepasst. Im letzten Jahr war die Veranstaltungsbühne noch deutlich höher als der Rest des Marktes. Außerdem befinden sich viele Buden bereits im Aufbau, werden gerade 24 Fensterläden am Rathaus angebracht. In den etwa 30 geschmückten Weihnachtsmarkthütten gibt es ab der Eröffnung am 25. November um 17 Uhr viele weihnachtliche Geschenkideen, erzgebirgische Volkskunst und mehr zu sehen. Auf dem Areal zwischen Markt, Heinrichsplatz und Kleinmarkt öffnet der Weihnachtsmarkt von Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 20 Uhr und Freitag und Sonnabend, 11 bis 21 Uhr. Zu Heilig Abend öffnet die Meißner Weihnacht wieder von 10 bis 13 Uhr, bevor es dann vom 25. Dezember bis 8. Januar auf dem Markt nahtlos in den Wintermarkt übergeht. Täglicher Höhepunkt der Meißner Weihnacht ist der Adventskalender am Rathaus.

Täglich Preise im Wert von 150 Euro

Organisiert wird die Adventskalenderlotterie sowie die tägliche Fensteröffnung seit diesem Jahr vom Gewerbeverein Meißen. Bereits zur Eröffnung werden die ersten attraktiven Preise verlost. Täglich gibt es Preise im Wert von mindestens 150 Euro zu gewinnen. Lose für die Adventskalenderlotterie gibt es an der Losbude am Markt, direkt unter der großen Tanne, in der Touristinformation, bei der VGM, der Sparkasse und der Sächsischen Zeitung an der Niederauer Straße 43. 8 000 Lose für zwei Euro pro Stück sind im Umlauf und werden in der großen gläsernen Lostrommel der Heyde Karosseriebau täglich das Bühnenprogramm beschließen. Wer nicht selbst auf dem Markt sein kann, wird durch die Stadt von seinem Glück benachrichtigt. Mindestens ein Drittel vom Reinerlös der Lotterie gehen an gemeinnützige Zwecke. Das Programm mit Lotterie und Fensteröffnung findet Montag bis Freitag, 17 Uhr und an den Wochenenden um 15.30 Uhr, Heiligabend um 11 Uhr statt. Zu den Höhepunkten gehören die Eröffnung mit Xylofon-Virtuose Bernd Warkus am 25. November oder die Stern Combo Meissen, die das Programm am 17. Dezember gestaltet.

