Neue Regionalkantorin wird bei Gottesdienst eingeführt Theresa Haupt stammt aus See. Jetzt ist sie vom Studium zurück und arbeitet in Niesky und den Orten drumherum.

Theresa Haupt (25) ist die neue Regionalkantorin des Kirchenkreises für die Region Niesky und Kantorin für die Kirchengemeinde Niesky. © SZ

Mit einem Festgottesdienst wird am 5. März in der Nieskyer Christuskirche Theresa Haupt offiziell in ihr Amt als Mitarbeiterin im kirchenmusikalischen Dienst des Kirchenkreises Schlesische Oberlausitz für die Region Niesky und zugleich als Mitarbeiterin der Kirchengemeinde Niesky eingeführt. Darüber informiert Pfarrer Ulrich Wollstadt, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation im Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz.

Theresa Haupts Inspiration und Mühe seien bereits eine ganze Reihe guter Konzerte und festlicher Gottesdienste zu danken: Seit über einem Jahr bereits gestaltet sie die musikalische Arbeit der Nieskyer Gemeinde und tut dies seit November 2016 auch hauptamtlich, so Pfarrer Ulrich Wollstadt.

Theresa Haupt stammt aus dem Nieskyer Ortsteil See, hat in Niesky die Musikschule besucht. Sie studierte in Dresden Kirchenmusik, schloss mit einem Diplom als B-Kantorin im Fach Orgel ab und hängte noch ein Semester Orgelimprovisation dran. Meisterkurse belegte Theresa Haupt in Litauen, Ungarn, Dänemark und Irland.

Kirchenkreis und Kirchengemeinde freuen sich darüber, so Ulrich Wollstadt, dass die Kirchenmusik durch die Arbeit der jungen B-Kantorin neue Impulse und Unterstützung erfährt und setzen darauf, dass durch den Dienst auch die Zusammenarbeit mit den zahlreichen ehrenamtlich geleiteten Musikgruppen in Niesky und der Region um Niesky vertieft wird.

Pfarrer Janis Kriegel von der Kirchengemeinde Niesky nennt es einen Glücksgriff und Glücksumstand, dass sich Theresa Haupt bereit erklärt hat, zurück nach Niesky zu kommen. Die Kirchengemeinde habe lange schon keinen Kantor mehr gehabt.

Im Anschluss an den Gottesdienst zur Einführung in den Dienst wird im Gemeindehaus zu einem Imbiss eingeladen.

Festgottesdienst, 5. März, 9.30 Uhr, Christuskirche, Rothenburger Straße, Niesky

zur Startseite