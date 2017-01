Neue Regeln für den Wenzelsmarkt Die Bautzener Stadträte wollen künftig bei der Gestaltung des Marktes mitreden. Doch zunächst geht es um Formalien.

© Archivfoto: Uwe Soeder

Vor sechs Wochen wurden die Buden zwischen Kornmarkt und Hauptmarkt abgebaut. Doch der Wenzelsmarkt ist in Bautzen immer noch ein Thema. Einige Stadträte wollen die Gestaltung des Marktes nicht mehr allein der Verwaltung überlassen. Deshalb fordern sie Regeln, die das Weihnachtsmarktgeschehen für den Stadtrat kontrollierbar macht. Bis zur nächsten Stadtratssitzung im März soll die Verwaltung nun erarbeiten, wie diese Regeln aussehen können. Auch wird es darum gehen, wie man einen Konzeptwettbewerb für den Weihnachtsmarkt durchführen kann.

Noch stehen die Formalitäten im Vordergrund. Sind die geklärt, wird es auch um Inhalte gehen. So fordert zum Beispiel CDU-Stadtrat Dirk Lübke, dass der Wenzelsmarkt zukünftig bis kurz vor Heiligabend geöffnet hat. Auch einen Nachweihnachtsmarkt hält er für sinnvoll. Der Wenzelsmarkt hat normalerweise bis zum Vierten Advent geöffnet. Weil der im vergangenen Jahr aber ungünstig fiel, waren die Buden eine Woche vor dem Weihnachtsfest schon verschwunden. Mit neuen Regeln möchte der CDU-Stadtrat das in Zukunft verhindern. Auch FDP-Stadtrat Mike Hauschild gehört zu jenen, die sich neue Regeln wünschen. „Ein Konzeptwettbewerb würde nämlich dafür sorgen, dass auch Externe den Wenzelsmarkt organisieren können“, sagt er. In Pirna beispielsweise ist das schon Alltag. Seit einigen Jahren ist dort die Agentur Zastrow für das weihnachtliche Markttreiben verantwortlich.

