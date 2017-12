Neue Regel am Riesapark Seit Montag fahren die Busse die neue Haltestelle am Riesapark an. Das hat auch für Autofahrer Konsequenzen.

Keine Durchfahrt: Bernd Taupitz wies am Montag Autofahrer auf die neue Verkehrsführung am Riesapark hin. Die gilt, damit der Bus bei der Fahrt von der neuen Haltestelle aus (links im Bild) bis zum Wendeplatz freie Fahrt hat. © Sebastian Schultz

Riesa. Am späten Nachmittag hetzt Bernd Taupitz fast im Minutentakt über den Parkplatz vor dem Riesapark. Mit Winken, Zeigen oder lautem Rufen versucht er, die Autofahrer auf die kreisrunden, roten Schilder mit dem weißen Querbalken hinzuweisen. Manch einer bemerkt die neue Verkehrsregelung gerade noch rechtzeitig, andere fahren einfach durch. „Da kann ich auch nichts machen“, sagt Taupitz und zuckt mit den Schultern. „In den fließenden Verkehr dürfen wir nicht eingreifen.“ Das hätte schon die Polizei übernehmen müssen, sagt er. Immerhin – das ganz große Chaos bleibt aus. Schlimmstenfalls bleiben die Fahrer kurz stehen und schauen verdutzt auf das neue Schild.

Der Grund dafür, dass Bernd Taupitz am Montag auf dem Parkplatz den Verkehr regelt, ist die neue Bushaltestelle am Riesapark. Seit Montagmorgen hat sie offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Nur eine rot-weiße Warnbake direkt neben dem Bushaus trübt den Eindruck der fertigen Haltestelle. Die Warnbake soll verhindern, dass die Busfahrer die Seitenspiegel abfahren. Hier wird noch nachgebessert. „Das Dach muss noch ein Stück zurückgesetzt werden“, erklärt Olaf Knofe von der Verkehrsgesellschaft Meißen, „es steht noch zu nah am Bord“.

Das sei auch der Grund gewesen, warum die neue Haltestelle erst ab 8 Uhr angefahren wird. Im Dunkeln wäre das Unfallrisiko zu hoch gewesen, hatten die Beteiligten am vergangenen Freitag beim letzten Abnahmetermin entschieden. So einen Spiegel zu ersetzen, das koste schon eine mittlere dreistellige Summe, so Knofe. Er geht davon aus, dass die kleine bauliche Änderung noch im Dezember abgeschlossen wird. Von dieser kleinen Macke abgesehen, ist die Verkehrsgesellschaft weitgehend zufrieden mit dem neuen Bushalt. „Die Fahrer müssen jetzt nur noch einmal den Gegenverkehr queren, vorher war das zweimal der Fall“, so Knofe. Insofern ergebe das alles schon eine Verbesserung.

Die Ausbesserungen am Dach markieren noch nicht das Ende der Arbeiten auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Denn neben dieser baulichen Veränderung hofft die VGM auch noch auf eine offizielle Busspur. Die soll laut Olaf Knofe im nächsten Jahr kommen. Er rechnet damit, dass die Markierungsarbeiten im April beginnen könnten, sofern das Wetter mitspielt.

Schon in der Bau- und Planungsphase hatte es einige kritische Stimmen gegeben. Auch am Montag stehen drei ältere Frauen am Bushaus und schimpfen. „Früher konnte man direkt in das Center und war im Warmen, jetzt läuft man über den Parkplatz.“ Auch Andreas Weber aus Riesa hält die Sache für Unfug: „Die Haltestelle hätte näher an die Geschäfte herangemusst, finde ich.“ Andere Kunden sind dagegen recht angetan. „Ich finde das nicht schlecht“, sagt zum Beispiel Steffi Heym. Meistens kaufe sie sowieso in den Geschäften links des Rondells ein. „Da ist der Weg jetzt schon kürzer.“ Auch das Argument, dass es in der neuen Haltestelle zugig sei, lässt sie nicht gelten. Das sei an der alten Haltestelle auch nicht viel besser gewesen.

Olaf Knofe von der VGM lässt die Kritik ohnehin relativ kalt. Bei jedem Bauprojekt gebe es doch letztlich ein paar Leute, die glauben, es besser zu wissen. Auch Verkehrswacht-Sprecher Peter Kosciankowski ist nach einer ersten Begutachtung am Montagmittag zufrieden mit dem Ergebnis. Im Vorfeld hatte er sich noch skeptisch gezeigt und beispielsweise angemahnt, es müsse ein Zebrastreifen für die Busfahrgäste her, die ins Einkaufszentrum laufen. Den gibt es nun, ebenso wie die Gasse vom Haltepunkt bis zum Eingang. „Verkehrsrechtlich ist das erst mal top in Ordnung“, lobt Kosciankowski. Er würde sich höchstens noch wünschen, dass auch im Inneren des Einkaufszentrums noch auf den neuen Weg zur Haltestelle hingewiesen wird.

Wenn der Sprecher der Verkehrswacht etwas zu bemängeln hat, dann ist es eher das Verhalten der Autofahrer, die seit Montag erst im hinteren Bereich des Parkplatzes wieder auf die Hauptspur fahren dürfen, wenn sie den Riesapark verlassen. „Daran hält sich aber nicht jeder, ob aus Unbequemlichkeit oder Unaufmerksamkeit“, sagt Kosciankowski. Innerhalb von gerade einmal zehn Minuten habe er schon eine Handvoll Fahrer gesehen, die diese „Einbahnstraßenregelung“ missachtet hätten. „Es hat wohl auch schon den ersten Unfall gegeben.“ Die Polizeidirektion in Dresden konnte das am Montagnachmittag auf SZ-Anfrage nicht bestätigen. Allerdings werde auch nicht bei jedem Blechschaden die Polizei benachrichtigt, betont ein Sprecher.

Trotz der kleinen Startschwierigkeiten geht Verkehrswacht-Sprecher Peter Kosciankowski davon aus, dass die neue Regelung in einigen Tagen kein Problem mehr sein wird: „Das wird sich einspielen.“ Darauf hofft auch Bernd Taupitz, dessen Arbeitgeber sonst in Asylbewerberheimen oder im Inneren der Einkaufszentren für Sicherheit sorgt. Dass er am Montag geschlagene zwölf Stunden auf dem Parkplatz stehen muss, ficht ihn nicht an. „Das ist mal eine Abwechslung“, sagt er. Kalt könne ihm ja nicht werden, bei der Bewegung. Dann erblickt er den nächsten Pkw, der sich der verbotenen Ausfahrt nähert – und läuft wieder los. Rufend und winkend.

zur Startseite