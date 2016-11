Neue Rampe zum Fähranleger Hochwasserschäden werden derzeit in Postelwitz beseitigt. Das bringt auch Verbesserungen für Gehbehinderte mit sich.

Der Weg vom Fähranleger den Hang hinauf ist neu gepflastert. Später wird noch ein Unterstand für Wartende errichtet. © Marko Förster

Im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz sind derzeit Bauarbeiten am Fähranleger im Gange. Das sind Sanierungsarbeiten, die noch vom Hochwasser 2013 herrühren, als die Elbe stark angeschwollen war und viele Schäden angerichtet hatte. Was sich anfangs für den Laien nur als Reparatur des Wartehäuschens am Fähranleger darstellte, hat sich im Nachhinein als Großbaustelle entpuppt. Weit über 200 000 Euro sind für die Baumaßnahme eingeplant. Eine Stützmauer musste erneuert werden, zudem wurde eine Rampe neu gebaut. Bisher mussten Fußgänger, die von der Bundesstraße kamen, eine schmale Treppe hinab zum Fähranleger steigen. Bei Neubaumaßnahmen sind Kommunen allerdings verpflichtet, behindertengerecht zu bauen. Die Ausweitung der Kosten muss in diesem Falle auch nicht die Kommune tragen. Die Baumaßnahme wurde komplett in den Wiederaufbauplan Hochwasser 2013 integriert, der allein vom Bund und vom Freistaat bezahlt wird.

Die Anlegestelle ist von der Bundesstraße aus – etwa in Höhe des Blitzers – kaum zu sehen. Dennoch nutzen viele Fahrgäste die Fährverbindung. Das sind sowohl Einheimische, als auch Gäste, die auf der Elbpromenade spazieren. Bleibt das Wetter mild, sollen die Bauarbeiten noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

