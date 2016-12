Gut zu wissen Neue Räume für die Arche Zum Jahreswechsel zieht die Kontakt- und Beratungsstelle um. Für die Gäste und Mitarbeiter verbessern sich die Bedingungen.

Gabriele Markus, Geschäftsführerin der Arche Waldheim (links), und Margitta Kluge, Leiterin der Kontakt- und Beratungsstelle der Arche, erhalten von Jürgen Lojewski, Kommunalbetreuer der EnviaM einen Scheck über 500 Euro. Das Geld soll für mehrere Zwecke verwendet werden. © Dietmar Thomas

In gemütlicher Runde sitzen die Besucher der Kontakt- und Beratungsstelle der Arche zusammen. Den Stollen für das weihnachtliche Kaffeetrinken haben sie selbst gebacken. Darauf sind die von einer psychischen Erkrankung Betroffenen stolz. Sie fühlen sich bei der Arche wohl. „Wir kommen gern hierher“, sagt Marco Brandt. Die Gespräche mit den Betreuern helfen ihm offensichtlich sehr. Aber in dem Alltagsraum ist es ziemlich eng. Viel mehr Gäste hätten an diesem Nachmittag nicht da sein dürfen.

Doch das Platzproblem ist bald gelöst. Und nicht nur das. Die ersten Kisten sind bereits gepackt. Denn zwischen Weihnachten und Neujahr zieht die Beratungsstelle an den Obermarkt 30 in das ehemalige Gemeindehaus der evangelischen Kirchgemeinde um. Die Räume sind bereits vorgerichtet. „Damit liegt die Kontaktstelle dann noch zentraler. Auch für Klienten, die mit dem Rollstuhl kommen, sind die neuen Räume besser erreichbar“, sagt Gabriele Markus, Geschäftsführerin der Waldheimer Arche.

Weihnachtsspenden zurück 1 von 5 weiter Neben der Arche in Waldheim haben noch vier weitere Einrichtungen in Mittelsachsen eine Weihnachtsspende in Höhe von jeweils 500 Euro von EnviaM und Mitgas erhalten. Der Förderverein der Pestalozzi-Schule Hartha kauft davon neue Arbeitsmaterialien für die Ganztagsbetreuung in der Grund- und Oberschule. Das Kinder- und Jugendheim Burgstädt investiert das Geld in Reitpädagogik. Der Förderverein der Europäischen Mittelschule Hartmannsdorf unterstützt Physikprojekte. Die Kindertagesstätte Kinderland in Freiberg schafft neue Außenspielgeräte an.

Margitta Kluge, Leiterin der Kontaktstelle, weist noch auf weitere Vorteile hin. Im derzeitigen Domizil An der Zschopau gibt es mehrere Räume, die gar nicht benötigt und genutzt werden. Die Küche liegt so ungünstig, dass die Betroffenen, die darin Speisen zubereiten oder abwaschen, keinen Kontakt zu den übrigen Gästen im Alltagsraum haben. Das ist am Obermarkt anders. „Dort ist der Alltagsraum größer und zur Küche hin offen, so dass alle miteinander in Kontakt bleiben können“, so Margitta Kluge. Neben täglichen Angeboten, wie einem gemeinsamen Frühstück, kreativem Gestalten oder einem Darts-Turnier treffen sich auch regelmäßig zwei Selbsthilfegruppen in der Kontakt- und Beratungsstelle. Die eine aller 14 Tage donnerstags, die andere „Black and White“ – für die jüngeren Betroffenen – jeden Montag.

Der Umzug hat auch noch einen anderen Vorteil. Die Miete ist günstiger. Eine zusätzliche Finanzspritze gab´s jetzt von En-viaM und Mitgas. Kommunalbetreuer Jürgen Lojewski überreichte den Mitarbeitern der Kontaktstelle einen Scheck in Höhe von 500 Euro. „Wir wollen mit den Weihnachtsspenden an diejenigen denken, die nicht zu den Profiteuren der Gesellschaft gehören“, sagt er. Gleichzeitig sei der Zuschuss ein Dankeschön an die Mitarbeiter der Einrichtungen, die sich um diese Menschen kümmern. Von dem Geld sollen für alle Betroffenen kleine Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Zehn haben sich bereits für die Weihnachtsfeier am 24. Dezember angemeldet. Zu der sind aber nicht nur psychisch Erkrankte willkommen, sondern alle, die Gesellschaft suchen und sonst allein Zuhause wären.

Ein Teil des Geldes wird aber auch für den Umzug verwendet. Ein Großteil der Möbel aus der bisherigen Kontaktstelle zieht zwar mit, aber die Küche muss neu angeschafft werden. Am ersten und zweiten Feiertag ist die Kontaktstelle noch An der Zschopau geöffnet. Ab 27. Dezember erfolgt der Umzug. Und ab 1. Januar geht es am Obermarkt weiter

