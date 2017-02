Neue Räume für den Jugendklub gesucht Einige Varianten wurden diskutiert, aber nichts entschieden. Jetzt holt die Stadt Hohnstein weitere Hilfe.

Ein Jugendklub auf dem alten Likolitgelände? Daraus wird nichts. © Marko Förster

Die Kinder und Jugendlichen aus Kohlmühle und Umgebung warten noch immer auf eine feste Unterkunft. Bereits vor einem Jahr brachten sie ihr Anliegen vor. Denn ihr bisheriger Treff in einem Bauwagen konnte nicht mehr genutzt werden. Privatleute hatten eine Laube angeboten, jedoch ohne Strom und Wasser. Auch das schien keine Lösung. Die neuen Eigentümer des Likolit-Geländes wollten den Jugendlichen ebenfalls Räume anbieten. Bedingung war allerdings ein Mietvertrag. der mit der Stadt Hohnstein abgeschlossen werden sollte. Der ist jetzt offenbar vom Tisch. In einer Einwohnerversammlung hatten nun Kohlmühler vorgeschlagen, dass die Stadt die unterste Etage im kommunalen Haus Am Kohlichtgraben zur Verfügung stellen soll. Strom und Wasser liegen dort an, auch WC gibt es. Aus ihrer Sicht wäre es die unkomplizierteste Variante. Die Stadt möchte das Gebäude allerdings verkaufen. Interessenten dafür gibt es bislang nicht. Eine Entscheidung ist allerdings auch da noch nicht gefallen. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) kann den Wunsch der Jugendlichen nach einem Raum auch verstehen. Nur so richtig findet auch er wohl keine Lösung. „Wir werden jetzt das Jugendland mit ins Boot holen. Die Mitarbeiter stehen ja bereits seit Längerem mit den Jugendlichen in Kontakt“, sagt er. (SZ/aw)

