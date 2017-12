Neue Quarantänestation im Tierheim Für Katzen und andere Kleintiere hat der Freitaler Verein das Dachgeschoss saniert. Für die letzten Rechnungen fehlt noch Geld.

Für die Quarantäne von Katzen und anderen kleinen Fundtieren hat Freitals Tierheim Räume ausgebaut. © dpa

Freital. Für Freitals kleine Streuner, die im Tierheim landen, gibt es bald eine neue Quarantänestation. Katzen und andere Kleintiere werden dann zunächst im Dachgeschoss untergebracht. Dazu wurden in den letzten Wochen die Räume ausgebaut. Es gibt einen neuen Wasch- und Desinfektionsraum sowie eine neue Futterküche. Außerdem wurden Elektrik und Lüftung generalüberholt und die Räume frisch gemalert. Derzeit werden noch die Tierboxen installiert. Bis zum Jahresende sind zudem weitere kleine Restarbeiten zu erledigen.

Die Sanierung der Quarantäneräume war notwendig geworden, weil die alte Station zu klein war und nicht mehr den Vorschriften entsprach. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 55 000 Euro. Der Verein bringt das Geld ausschließlich aus Spenden auf. „Wir möchten uns unter anderem beim Tierschutzbund bedanken, der mit 5 000 Euro half und dazu noch unser neues Tierheimauto finanzierte“, sagt Leiterin Anja Witzmann.

Ein Dankeschön gehe außerdem an die Immobilienverwaltung Dometa in Freital, die einen größeren Geldbetrag überwies, sowie an alle weiteren Firmen, die Geld gaben. Außerdem habe man sich sehr über die vielen Privatspenden gefreut. Witzmann: „Damit konnten wir für die Tiere bessere Haltungsbedingungen schaffen.“ Offen ist nun noch eine Finanzierungslücke von 6 000 Euro für die neue Quarantänestation. Man bleibe dran, um das Geld aufzutreiben, und hoffe auf weitere Spenden, heißt es beim Verein.

