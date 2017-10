Neue Quadstrecke wird eröffnet Der Verein Quad Point Schwepnitz. hat im alten Tanklager eine neue Trainingsstrecke abgesteckt. Nun wird dort erstmals gefeiert.

Im Heideland rollen wieder Mopeds und Quads. © Archivfoto: Matthias Schumann

Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen. Jetzt ist es so weit. Der Verein Quad Point Schwepnitz lädt zu seiner ersten Veranstaltung auf das neue Trainingsgelände nach Schwepnitz an die B 97. Das Gelände war früher einmal ein Tanklager. Die Vereinsmitglieder haben zunächst die Eigentümer der Flächen angesprochen, sich in monatelanger Überzeugungsarbeit die Genehmigung für das Vorhaben geholt und schließlich die Trainingsstrecke abgesteckt und Unfallgefahren beseitigt. Das erste Rennen auf der neuen Strecke beginnt am Sonnabend, 10 Uhr, mit den Hobby-Motorradfahrern. 11.30 Uhr starten die Kids, 12.30 Uhr gehen die Quads an den Start und 14 Uhr werden die fortgeschrittenen Motorrad-Experten Kräfte und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Der Quad Point Schwepnitz sorgt für die Verpflegung. Und die Motorrad- und Quadfahrer sind neugierig auf die neue Strecke. Der Verein kann keine Anmeldungen mehr annehmen. Die Starterlisten sind voll. (SZ/pre)

