Neue Pyramide dreht sich In Kleinnaundorf gibt es jetzt die zweite Weihnachtspyramide Freitals. Am Mittwoch war Anschub.

Ja, sie dreht sich. Am Mittwochnachmittag wurde die neue Pyramide in Kleinnaundorf erstmals in Gang gesetzt. © Andreas Weihs

Freital. Mit dem traditionellen Anschub wurde die neue Weihnachtspyramide in Kleinnaundorf am Mittwochnachmittag offiziell in Gang gesetzt. Die Konstruktion, die auf dem Festplatz gegenüber der Grundschule an der Steigerstraße steht, war in den vergangenen Tagen aufgebaut worden. Sie entstand auf Initiative des Ortschaftsrates um Ortsvorsteher Thomas Käfer und mithilfe vieler Sponsoren. Handwerksbetriebe halfen beim Aufbau der Pyramide kostenlos oder zu vergünstigten Preisen.

Besonderheit der 4,90 Meter hohen Konstruktion sind die Figuren, die von Drechslermeister Gert Müller aus Kleinnaundorf gefertigt worden sind. Neben einem Bergmann erinnert auch die Windbergbahn an die Geschichte des Freitaler Ortsteils. Zum Abschub der Pyramide am Mittwoch kamen etliche Besucher. Glühwein und Bratwurst wurden gereicht. (SZ)

zur Startseite