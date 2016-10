Neue Puppenwagen und ein Spendenrekord Mittelherwigsdorf freut sich über viel Geld. Davon profitieren vor allem die Kinder.

Freudestrahlend werden im Kinderhaus „Sonnenblume“ in Eckartsberg die Puppen in ihren neuen Wagen ausgefahren. © Matthias Weber

Mittelherwigsdorf. Stolz schieben die Mädchen im Kinderhaus „Sonnenblume“ in Eckartsberg ihre drei neuen Puppenwagen durch den Garten. Sie sind ein Geschenk von einem Vati, der selbst zwei Kinder in der Einrichtung hat. „Er wollte auf diese Weise einmal dem Kinderhaus-Team Danke für ihre gute Arbeit sagen“, berichtet Bürgermeister Markus Hallmann (Freier Wählerverein).

Auf der jüngsten Sitzung der Gemeinderäte hat er das natürlich auch erwähnt. Und in puncto Spenden konnte er den Abgeordneten noch weit mehr berichten. Die Gemeinde Mittelherwigsdorf kann sich jetzt über einen Spendenrekord freuen. Allein im Zeitraum vom 9. August bis zum 14. September ist in der Gemeindeverwaltung eine Spendensumme von insgesamt rund 38 939 Euro eingegangen. „Ich wüsste nicht, wann wir in so einem kurzen Zeitraum schon mal so viel hatten“, sagt er.

So sind in dieser Zeit 3 850 Euro in der Gemeindekasse als Spenden für die 750 Jahrfeier des Ortsteiles Oberseifersdorf im nächsten Jahr gelandet. Etwa 20 Einzelspenden von Firmen und Privatpersonen haben dazu mit größeren und kleineren Summen beigetragen, schildert er.

Den mit Abstand größten Geldbetrag steuert Enerparc bei. Der Hamburger Betreiber des Solarfeldes in Oberseifersdorf finanziert, wie vom Unternehmen angekündigt, zu 100 Prozent den gerade entstehenden neuen Spielplatz im Dorf. Den exakten Kaufpreis von 29 999,09 Euro hat die Firma für die Spielgeräte spendiert. Zwei der insgesamt elf Spielgeräte können die Kinder bereits in der neuen Siedlung am Teichweg in Oberseifersdorf nutzen. Eine Doppelschaukel und eine Federtierwippe gibt es jetzt dort auf der Wiese gleich neben dem Teich und der Feuerstelle.

Eigentlich sollten die Kinder jetzt an den anderen neun Spielgeräten am Sportplatz in Oberseifersdorf auch schon spielen können. Aber die Arbeiten haben sich verzögert. Abgebaut sind die alten Spielgeräte bereits und auch deren riesige Fundamente ausgehoben worden. Und mit dem Aufbau der ersten Konstruktionen ist schon begonnen worden. „Ich hoffe, dass wir es bis Ende Oktober noch hinbekommen“, sagt der Bürgermeister. Die Holzelemente des alten Spielplatzes sind schon 20 Jahre alt und die nächsten Reparaturen bald fällig gewesen. „Wir haben mit Reparaturen vor einigen Jahren schon mal ihre Lebenszeit verlängert“, sagt Markus Hallmann. Jetzt wäre es teurer geworden.

Da kam die Spende von Enerparc gerade recht. Zumal sie zweckgebunden verwendet werden musste. Für das Geld sollte ausschließlich für die Kinder im Mittelherwigsdorfer Ortsteil etwas geschaffen werden. So kann der Spielplatz im Ort nun völlig neu gestaltet werden. Ein Anziehungspunkt für die Kinder wird sicherlich die 28 Meter lange Seilbahn werden. Hinzu kommt eine Hochwippe, an der vier Kinder gleichzeitig wippen können. Weiter aufgebaut werden eine Netzschaukel, ein Bodentrampolin, ein Sitzkarussell und eine Sprossenwand. Künftig können am Spielplatz aber auch Erwachsene aktiv werden. Denn einige Trimm-dich-Geräte sind ebenso für sie gedacht. Dazu gehören ein Beintrainer, Parallelschwinger sowie ein Hüft- und Rückentrainer.

Unabhängig von der Spende für den Spielplatz sind von Enerparc auch die 5 000 Euro zur Vereinsförderung in der Gesamtgemeinde geflossen. Seitdem das Unternehmen 2013 das Solarfeld in Oberseifersdorf betreibt, engagiert sie sich im Ort bei der Vereinsförderung. Erst waren es 3 000 Euro und seit der Erweiterung 2015 nun jährlich 5 000 Euro. Allerdings unter der Bedingung, dass die Gemeinde den gleichen Geldbetrag beisteuert. Und das tut sie zur Freude ihrer Vereine gern.

Für die Kinder im Eckartsberger Kinderhaus gibt es sogar bald die nächste Überraschung. Sie haben nämlich gewonnen. Deutschlandweit waren Ende Februar rund 20 000 Kitas zur Teilnahme an der toom-Kita-Initiative 2016 aufgerufen worden. Die beliebteste Kita ist gesucht worden. Auch zehn ortsansässige Kitas haben zur Auswahl gestanden. Und das Kinderhaus Eckartsberg hat die meisten Stimmen bekommen. „Wir können jetzt im Baumarkt Waren für 3 000 Euro bestellen“, freut sich Kita-Leiterin Ruth Scholze. Sie haben sich einen neuen Schuppen für die Spielgeräte im Garten mit einer Überdachung davor ausgesucht. Und auch für einen Holzpavillon mit Sitzgelegenheiten reicht das Geld.

