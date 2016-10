Neue Pumpe geht in Serie Pierburg hat einen Auftrag in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro bekommen. Neue Mitarbeiter werden für deren Produktion nicht eingestellt.

Tobias Winkler aus der Zentralen Arbeitsvorbereitung von Pierburg in Hartha zeigt die neue Vakuumpumpe. © Dietmar Thomas

Pierburg hat einen Großauftrag für die Produktion von elektrischen Vakuumpumpen bekommen. Der Produktionsstart für die bei Pierburg Pump Technology in Hartha hergestellten Pumpen ist für das kommende Jahr geplant, teilte die Pressereferentin von Rheinmetall Automotive Manuela Schall mit.

Das Werk in Hartha bringe für den Auftrag eine neue Technologie als Leitwerk für elektrische Pumpen und Antriebe in Serie. Damit etabliere es seinen Status als weltweites Leitwerk innerhalb von Rheinmetall Automotive.

„Die Produktion läuft in vielen Bereichen vollautomatisch, sodass an der neuen Anlage nur zwei bis drei Mitarbeiter benötigt werden“, sagte Schall. Mit dem neuen Auftrag würden Auftragsschwankungen, die zum Beispiel durch auslaufende Produkte entstehen, kompensiert. Somit habe der neue Auftrag keine Auswirkungen auf die Beschäftigungszahlen.

Der in der Vakuumpumpe eingesetzte Elektromotor wurde ebenfalls in Hartha entwickelt. „Die georderten Produkte zeigen, dass die Bedeutung elektrischer Bauteile im Fahrzeug nicht nur im Hinblick auf Elektrofahrzeuge steigt. Auch bei konventionellen Motoren und in Hybridantrieben werden in zunehmendem Maße elektrisch angetriebene Nebenaggregate verbaut“, sagte die Pressereferentin.

Der jetzt akquirierte Auftrag eines international tätigen deutschen Automobilkonzerns hat ein Gesamtvolumen in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro. Die Auslieferung erfolgt an ein nordamerikanisches Werk des Kunden.

„Modernen Ottomotoren fehlt aufgrund ihrer stärkeren Entdrosselung häufig ein ausreichender Unterdruckaufbau im Ansaugrohr. Dieser wird jedoch besonders für die Verstärkung der Bremskraft sowie für eine Vielzahl zusätzlicher Anwendungen benötigt. Aus diesem Grund kommen Vakuumpumpen zum Einsatz“, erklärte die Pressereferentin. Elektrische Pumpen von Pierburg realisieren dabei gegenüber konventionell angetriebenen Komponenten eine Einsparung von bis zu einem Gramm Kohlendioxid im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), da sie nur bei Bedarf zugeschaltet werden. Zusätzlich entlasten sie das Schmiersystem des Motors.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten der elektrischen Vakuumpumpe finden sich künftig in modernen Antriebskonzepten. Bei Hybridfahrzeugen machen elektrische Vakuumpumpen das rein elektrische Fahren möglich, denn durch sie bleibt die volle Bremskraftunterstützung jederzeit erhalten. Die Pumpen erlauben darüber hinaus auch den Betriebsmodus des sogenannten „Segelns“. Dabei wird der Antrieb während der Fahrt abgeschaltet und entkoppelt. Aufgrund der reduzierten Widerstände ergibt sich eine zusätzliche Energieeinsparung.

Zur Pressekonferenz Mitte Mai hatte der Werkleiter von Pierburg Pump Technology Peter Geißler bereits angekündigt, noch in diesem Jahr zwei neue Produkte auf dem Markt zu platzieren. Dazu gehört eine elektronische Ölpumpe, die bei Getrieben zur Anwendung kommt. Dadurch kann die Fördermenge individuell geregelt werden. „Bisher sind ähnliche Produkte bei Premiummarken zum Einsatz gekommen“, sagte Werkleiter Peter Geißler. Das zweite neue Produkt ist die Vakuumpumpe. „Produziert wird nach Kundenbedarf. Für jedes der Produkte haben wir bisher einen Abnehmer, den wir mithilfe unseres Know-hows beim Motorenbau begeistern wollen. Das ist eine gute Voraussetzung, um die Motoren im Markt zu platzieren“, sagte Peter Geißler im Mai. Das dauere meist mehrere Jahre. Geschafft hat es das Unternehmen unter anderem mit der elektrischen Kühlmittelpumpe CWA 400.

Bereits im Juni dieses Jahres bekam die zum Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive gehörende Pierburg GmbH von einem namhaften chinesischen Automobilkonzern Aufträge in einem Gesamtvolumen von 375 Millionen Euro (DA berichtete).

Hergestellt werden Baureihen, die für den chinesischen Binnenmarkt bestimmt sind, wie auch weltweit vertriebene Fahrzeugmodelle. Neben Standorten in Shanghai und Kunshan sowie Abadiano (Spanien) und Ústí (Tschechei) profitiert auch Pierburg Pump Technology in Hartha von diesem Auftrag. „Der Großauftrag für die elektrischen Wasserumwälzpumpen aus China hält unseren Umsatz auf gutem Niveau und sichert auch die Marktposition von Pierburg als kompetenter Hersteller in diesem Bereich weiter ab“, so Werkleiter Peter Geißler auf Nachfrage des DA.

zur Startseite