Neue Professur an der Polizeischule Die Kandidaten für die Stelle mit dem Schwerpunkt Extremismus in Rothenburg stehen bereits fest. Doch das letzte Wort hat das Innenministerium.

Blick auf das Gebäude der Polizeihochschule in Rothenburg. © Jens Trenkler

Um besser auf extremistische Aktivitäten und Situationen vorbereitet zu sein, erweitert die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg ihre Ausbildung. Viele Jahre hat die Einrichtung darum gerungen, eine Professur für gesellschaftspolitische Bildung einrichten zu können. Dieses Jahr hat die Landesregierung dafür grünes Licht gegeben. Wie die Fachhochschule informiert, ist die Bewerbungsphase abgeschlossen und die Kandidaten für die Professur stehen fest. Nun liegt es am sächsischen Innenministerium, sich auf einen dieser Kandidaten festzulegen. Bis Mitte der 1990er Jahre gab es eine solche Professur in Rothenburg. Aber mit Weggang des Professors Geierhos blieb diese Stelle fast 20 Jahre unbesetzt. Das soll geändert werden. Die aktuellen politischen Ereignisse haben das beschleunigt. (SZ/sg)

