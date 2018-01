Neue Produktionslinie fürs Florena-Werk Die Beiersdorf AG investiert in Waldheim in neue Anlagen. Die Bauarbeiten rufen ab und zu die Feuerwehr auf den Plan.

Im vergangenen Jahr ist im Waldheimer Beiersdorf-Werk ein neuer Dampfkessel mit höherer Energieeffizienz und zur Reduzierung der Abgaswerte installiert worden. Während der Bauarbeiten löste die Brandmeldeanlage aus. Insgesamt eilte die Waldheimer Wehr 2017 vier Mal zum Werk am Eichberg. Für 2018 sind weitere Bauarbeiten geplant. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Waldheim/Hamburg. Im Frühjahr beginnen im Waldheimer Florena-Werk die „vorbereitenden Arbeiten für eine neue, hochmoderne Produktionslinie. Außerdem investieren wir in zwei neue Mischer nebst Tanklager. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2019 geplant“, erklärte eine Unternehmenssprecherin der Beiersdorf AG am Dienstag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Welche Summe der Mutterkonzern mit Sitz in Hamburg in die technische Modernisierung ihrer Tochtergesellschaft Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa) investiert, bleibt betriebsintern.

Die Konzernleitung um den Vorstandsvorsitzenden Stefan F. Heidenreich hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, den Standort in Waldheim halten und stärken zu wollen. Nun lässt sie den Worten Taten folgen. Denn Kapital ist vorhanden. Die Beiersdorf AG hat im Geschäftsjahr 2017 erneut hohe Umsatzzuwächse erwirtschaftet und ihre Marktanteile weiter ausgebaut. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, lag der vorläufige Konzernumsatz bei 7,055 Milliarden Euro. 2016 waren es 6,752 Milliarden Euro. „Auch das Werk in Waldheim hat starken Anteil am Wachstum bei der Produktion von wichtigen Produktinnovationen der Marken Nivea und Eucerin“, so Unternehmenssprecherin Inken Hollmann-Peters. Außer diesen beiden Kosmetikmarken werden in der Zschopaustadt Florena-Produkte abgefüllt. Insgesamt rund 110 Millionen Flaschen, Tuben und Tiegel verlassen jedes Jahr das Werk.

Florena-Sortiment bleibt erhalten

Mit weiteren Details zur neuen Produktionslinie hält sich der Konzern bedeckt. „Derzeit sind wir aktiv auf der Suche nach geeigneten Fachkräften dafür“, so die Unternehmenssprecherin. Die Veränderungen betreffen jedoch nicht die bei zahlreichen Ostdeutschen noch immer sehr beliebten Traditionsmarke Florena. Bis 2011 hieß BMWa noch Florena Cosmetic GmbH. „Aktuell sind keine Veränderungen der noch bestehenden Florena-Produktlinien vorgesehen“, erklärte die Unternehmenssprecherin. Das bedeutet wohl aber auch, dass ein weiteres Schrumpfen der Marke vorerst nicht zur Debatte steht. Beiersdorf hatte zuletzt das Florena-Sortiment verschlankt. Gab es früher noch Haarshampoo und dergleichen, finden sich in den Regalen nun lediglich noch verschiedene Gesichts- und Handpflegeprodukte von der Creme in Dose und Tube bis hin zu Reinigungstüchern. Hinzu kommt die Pflegeserie für Männer, die auch Aftershave und Rasiergel umfasst.

Auch im zurückliegenden Jahr hat der Konzern in den Waldheimer Standort investiert. Bei Bauarbeiten im September löste die Brandmeldeanlage aus. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim rückten zum Eichberg aus. „Es wurde ein neuer Dampfkessel mit höherer Energieeffizienz und zur Reduzierung der Abgaswerte installiert“, erläuterte Inken Hollmann-Peters. Insgesamt vier Mal mussten die Kameraden 2017 zum Betrieb eilen. „Die Kosten werden von Beiersdorf übernommen“, so die Unternehmenssprecherin. Wie hoch diese sind, verraten mit Verweis auf Interna weder Beiersdorf noch Stadtverwaltung. „Dass die Einsätze in Rechnung gestellt wurden, ist korrekt. Grundlage hierfür ist die in Überarbeitung befindliche Kostensatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Waldheim“, so Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer auf DA-Nachfrage. Laut Einsatzbericht waren die Kameraden jeweils mit dem Einsatzleitwagen und dem Löschfahrzeug 16/12 vor Ort. Allein dafür entstehen laut Satzung Kosten in Höhe von 75 beziehungsweise 125 Euro pro Stunde. Pro Kamerad fallen Kosten in Höhe von 13 Euro pro Stunde an, für den Wehrleiter und seinen Stellvertreter sind es zwei Euro mehr.

Lehrlinge gesucht

Das Waldheimer Werk ist auch Ausbildungsbetrieb. Aktuell gebe es fünf Auszubildende. Drei lernen in diesem Jahr aus. „Deshalb suchen wir derzeit fünf Auszubildende als Chemikant, Mechatroniker, Produktionsfachkraft und Fachkraft für Lagerlogistik“, so Beiersdorf-Sprecherin Inken Hollmann-Peters. 260 Mitarbeiter sind aktuell im Werk beschäftigt. Sie arbeiten „teilweise in 24/7-Schichten. An einigen Linien gibt es die rollende Woche“, ergänzte sie.

Zur Steigerung des Umsatzes haben laut dem Vorstandsvorsitzenden Stefan F. Heidenreich alle Kernmarken der Beiersdorf AG beigetragen – Nivea, Eucerin, Hansaplast, die Luxus-Kosmetiklinie La Prairie sowie Tesa. Die finalen Geschäftsergebnisse wird das Unternehmen am 1. März in Hamburg vorstellen.

