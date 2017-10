Neue Produktionslinie bei Florena Beiersdorf investiert in sein Waldheimer Werk. Allerdings für andere Sortimente und nicht für die ostdeutsche Creme.

Die Produktion in der Beiersdorf Manufacturing GmbH wurde erweitert. Im ersten Quartal 2019 sind weitere Veränderungen geplant. © Archiv/Dietmar Thomas

Im Frühjahr gab es einen Aufschwung in der Beiersdorf Manufacturing GmbH (BMWa), in der Region nach wie vor Florena genannt. Damals wurde in dem Unternehmen rollende Woche gearbeitet. Daran hat sich in den vergangenen Monaten nichts geändert. „Die Auslastung ist nach wie vor hoch. Der Ausblick auf die nächsten Wochen sieht ähnlich gut aus“, erklärt Konzernsprecherin Inken Hollmann-Peters auf Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Somit hat auch Florena zu dem Erfolgskurs beigetragen, auf dem sich Beiersdorf in diesem Jahr befindet. Im Unternehmensbereich Consumer, zu dem die Marken Nivea, Eucerin und Florena gehören, die in Waldheim abgefüllt werden, verzeichnet der Konzern insgesamt einen Umsatzzuwachs von knapp 4,2 Milliarden Euro auf reichlich 4,3 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten.

Trotz der positiven Entwicklung hält Beiersdorf an der Arbeitszeitvereinbarung bei Florena fest. Im September 2016 waren ein überarbeiteter Haustarifvertrag sowie eine Standort- und Beschäftigungsvereinbarung mit dem Betriebsrat vereinbart worden. Unter anderem wurde darin festgelegt, die Wochenarbeitszeit von 40 auf 36 Stunden zu verringern. Diese gilt bis zum Jahresende 2018. „Sicherlich werden wir zu gegebener Zeit eine Überprüfung vornehmen“, so die Konzernsprecherin.

In der Vereinbarung wurde auch festgeschrieben, dass die Produktionslinie nicht abgebaut werden darf. Mittlerweile ist sogar das Gegenteil der Fall. In diesem Jahr wurde die Produktion einzelner Sortimente nach Waldheim verlegt. Dazu gehört unter anderem das Sonnenspray mit alkoholischem Inhalt. Um den zusätzlichen Bedarf am Markt in den kommenden Jahren abdecken zu können, werde Beiersdorf in Waldheim in eine neue Produktionslinie und neue Mischertechnik investieren. „Aufbau und Start sind für das erste Quartal 2019 geplant“, kündigt Inken Hollmann-Peters an.

Zurzeit verlassen jeden Monat etwa elf Millionen Tuben, Tiegel und Flaschen der Marken Nivea, Eucerin und Florena das Waldheimer Werk. Die Marke Florena sei ein fester Bestandteil des Markenportfolios, insbesondere in Deutschland. Beiersdorf werde die Sortimentsstrategie fortführen. Das heißt, das im Frühjahr auf Gesichts- und Handcremes reduzierte Florena-Sortiment werde beibehalten.

Die organisatorischen Veränderungen im Waldheimer Werk kämen gut voran, so die Konzernsprecherin. Sie umschreibt damit den ebenfalls im September 2016 vereinbarten Stellenabbau. Damals waren 280 Mitarbeiter bei Florena beschäftigt. Derzeit sind es etwa 20 weniger. Zur Abdeckung von Spitzen oder Urlaubsvertretungen seien auch vereinzelt Zeitarbeiter im Einsatz.

Von Beiersdorf insgesamt zeichnet der Vorstandsvorsitzende Stefan F. Heidenreich in seinem Quartalsbericht ein rundherum positives Bild. Der Hamburger Konzern habe seinen Erfolgskurs in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres fortgesetzt. Der Konzernumsatz sei um 5,1 Prozent auf knapp 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Daran seien beide Unternehmensbereiche beteiligt. Während das Segment Consumer mit einer Steigerung um 3,9 Prozent seine hohe Wettbewerbsfähigkeit bewiesen habe, sei die Klebstoffsparte Tesa nach einem verhaltenen Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr mit einem Umsatzplus von bisher 11,1 Prozent in diesem Jahr zu alter Stärke zurückgekehrt.

Aufgrund der positiven Entwicklung in den bisherigen drei Quartalen hebt Beiersdorf seine Umsatzprognose für den Konzern für 2017 an. „Wir erwarten ein Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent“, so Heidenreich. Darin seien alle Kosten berücksichtigt, die der Hackerangriff im Juni verursacht hat. Der hatte auch die Produktion bei Florena lahmgelegt. „Durch den hervorragenden Einsatz der Mitarbeiter konnte die Produktion schnell wieder aufgenommen und die betroffene Technik wiederhergestellt werden“ sagt die Konzernsprecherin.

