Neue Preise für Altstadtfest-Tickets Bis zu 4 Euro mehr pro Tag müssen Besucher als Wegezoll zahlen. Dafür gibt es Rabatte im Vorverkauf und für Familien.

Das Burg- und Altstadtfest 2017 soll mit einem kleineren Minusbetrag als das vergangene zu Ende gehen. Dafür werden weitere potenzielle Geldgeber angesprochen, aber auch die Ticketpreise deutlich erhöht. Wie viel, darüber wurde lange diskutiert.

Für Freitag ist wieder ein Eintritt in Höhe von 3 Euro fällig. Für alle drei Tage gibt es ausschließlich im Vorverkauf vom 1. bis 24. August ein Kombiticket. Das kostet für Erwachsene 13 und Kinder 7 Euro.

Überdies ist es möglich, für jeden weiteren Tag einzeln Eintritt zu zahlen. Familien mit bis zu drei Kindern sind am Sonnabend für 25 Euro beim Fest dabei und am Sonntag für 19 Euro. Tagestickets kosten am Sonnabend für Erwachsene 9 Euro und ermäßigt 6 Euro, am Sonntag dann 7 und 4 Euro. Als ermäßigt gelten Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren, Schüler, Studenten und Behinderte mit Beeinträchtigungen ab 80 Prozent. Die jeweiligen Ausweise sind vorzulegen.

Im vergangenen Jahr und auch die meisten Jahre davor waren Tagestickets für Erwachsene für 5 Euro zu haben, Kinder zahlten 2 Euro. Schon im vergangenen Jahr gab es ein Kombiticket, dann allerdings nur für die beiden Wochenendtage, am Freitagabend war kein Eintritt fällig.

Im Vorverkauf sind die Tickets im Bürgerbüro im Rathausfoyer sowie im Gästeamt an der Kirchstraße erhältlich. Der Vorverkaufsrabatt gilt nur bis 24. August. Dann wird an den Kassen „Wegezoll“ verlangt, und zwar: am 25. August von 17 bis 22 Uhr, am 26. August von 10 bis 22 Uhr und am 27. August von 10 bis 18 Uhr.

