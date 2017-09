Neue Praxis unterm Schkola-Dach in Zittau Katja Krüger-Stolp und Lisa Matt beraten ihre Patienten zu Ernährungsfragen. Davon profitieren auch die Schüler der ergodia-Schule.

LIsa Matt (links) und Katja Krüger-Stolp haben in der Schkola ergodia eine Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie eröffnet. In der Schule an der Dresdner Straße unterrichten die beiden auch. © matthias weber

Die Nachfrage nach Ernährungsberatung und Ernährungstherapie ist groß. Das hat Katja Krüger-Stolp in den zurückliegenden zwölf Monaten festgestellt. So lange bietet sie bereits entsprechende Beratungen und Schulungen an – bislang nur nebenbei. Nun hat sie das Angebot auf feste Füße gestellt: In der Schkola ergodia in Zittau gibt es seit Freitag auch eine Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie. Viermal in der Woche können sich die Patienten individuell oder in der Gruppe beraten lassen.

Die Praxisräume befinden sich im Dachgeschoss der Schkola ergodia an der Dresdner Straße. Diese Räume hat bisher auch schon Frau Krüger-Stolp genutzt, vor der Praxiseröffnung sind sie noch mal neu gestaltet worden. Für ihre bisherigen Patienten ändere sich deshalb kaum etwas.

Damit Katja Krüger-Stolp das Angebot erweitern und die Praxis überhaupt eröffnen kann, hat sie sich eine Partnerin ins Boot geholt. Lisa Matt, gerade mal 22 Jahre alt und seit Sommer staatlich anerkannte Diätassistentin, ist jetzt mit ihr in der Praxis tätig. Gleichzeitig bilden die beiden Frauen in der Schkola ergodia die angehenden Diätassistenten mit aus.

„Wir brauchten sowieso eine neue Lehrkraft“, berichtet Frau Krüger-Stolp. So bot es sich an, in dem Zuge auch die Idee einer Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie zu verwirklichen. Mit dem Gedanken trägt sich die 52-Jährige schon länger. Ohne eine Mitstreiterin ist das aber bisher nicht möglich gewesen. Nun, nachdem Lisa Matt ihre Ausbildung an der Schkola ergodia erfolgreich abgeschlossen hat und die kassenärztliche Zulassung als Ernährungstherapeutin erhielt, stand der Praxiseröffnung nichts mehr im Wege. Die Praxis ist dabei ein Teil des Schkola-Schulverbundes. Durch die Verbindung von Beruf und Praxis sei die Schkola ergodia der optimale Standort, um ernährungstherapeutische Ansätze unter dem Dach der Schulverbundes anbieten und gemeinsam entwickeln zu können, findet Frau Krüger-Stolp.

Die angehenden Diätassistenten und Ernährungsberater können so bereits während der Ausbildung etwas praktische Erfahrung sammeln. „Die Schüler werden unter anderem Ernährungseinheiten in der Lernküche vorbereiten oder Ernährungsprotokolle auswerten“, erklärt Frau Krüger-Stolp. Wenn Patienten keine Einwände haben, können sich die Schüler ebenso in der Beratung ausprobieren, fügt sie hinzu. „So kriegen sie ein Gefühl, wie ihre spätere Arbeit aussieht“, sagt die 52-jährige, die ursprünglich aus Leipzig stammt und seit elf Jahren an der ergodia-Schule als Lehrerin tätig ist.

Ihre junge Kollegin stammt ebenfalls nicht aus der Region. Sie ist aus dem Schwarzwald nach Zittau gekommen, der Ausbildung wegen. Und sie studiert berufsbegleitend Ernährungstherapie. Den Bachelor wird Lisa Matt – wenn alles klappt – nächstes Jahr erhalten. Das Fernstudium sei auch ein Grund gewesen, die 22-Jährige als Praxispartnerin und neue Lernbegleiterin auszuwählen, sagt Frau Krüger-Stolp. Sie sei eine ungewöhnliche junge Frau, lobt die 52-Jährige ihre Kollegin. Und sie bringe neue Sichtweisen in den Praxis- und Lernbetrieb ein. Wenn eine der beiden Kolleginnen gerade unterricht, wird die jeweils andere in der Praxis tätig sein. So kann die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie durchgängig angeboten werden. Geöffnet ist die neue Praxis an zwei Wochentagen von 8 bis 15 Uhr, sowie zweimal pro Woche von 8 bis 18 Uhr. Dennoch ist es wichtig, dass die Patienten im Voraus Termine vereinbaren, weist Frau Krüger-Stolp hin. Da sie kassenärztlich zugelassen sind, können beide auch Patienten mit ärztlichen Verordnungen behandeln. Anteilige Kostenübernahme und Zuschüsse gesetzlicher Krankenkassen sind also möglich.

Die beiden Ernährungsberaterinnen wollen vor allem auch junge Familie über gesundes Essen aufklären und in betrieblichen oder Pflegeeinrichtungen Mitarbeiter schulen im Bereich der Verpflegung. Denn nach Ansicht von Experten ist eine gesunde Ernährung ein wichtiger Baustein, um auch im Alter noch fit zu bleiben.

Noch sind die beiden Ernährungsberaterinnen auf der Suche nach potenziellen Partnern. Einer hat sich bereits am Freitag zur Praxiseröffnung vorgestellt: Katrin Prochaska, die den Sportclub in den Mandauhöfen an der Äußeren Oybiner Straße betreibt. Ihr Kursstudio sei ebenfalls ein junges Unternehmen, sagt Frau Prochaska. Und man wolle den Sportlern auch eine gesunde Ernährung nahelegen.

Terminvergaben sind telefonisch unter 03583 794844 oder 0157 30646484 oder per Mail an issgesund@schkola.de möglich.

