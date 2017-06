Neue Pracht im Pückler-Park

Die vielen Rabatten im Fürst-Pückler-Park Bad Muskau werden derzeit mit Schönheiten bepflanzt. Manche von ihnen blühen schon bei der Ankunft, wie die Zinnien, die Andre Großmann (Bild) im Herrengarten eingräbt. Großmann ist Gärtner in der Stiftung Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Gemeinsam mit seinen Kollegen sorgt er für neue Farben auf den Beeten. Auch Löwenmaul, Studenten, Cosma und der Sonnenhut sorgen in diesem Teil des Parks für warme Gelbtöne. Weitere Pflanzbeete sind eher in Blau oder Rot gehalten. Die Blumen für die Sommerbepflanzung wurden zuvor in den Gewächshäusern des Fürst-Pückler-Parks gezogen. (SZ) Foto: Joachim Rehle

