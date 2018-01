Neue Poller lassen auf sich warten Nachdem ein Lkw im Dezember die Kurve an der Bahnhofstraße nicht gekriegt hatte, sieht’s dort immer noch wüst aus.

Hier an der Bahnhofstraße hatte es im Dezember gekracht. © Sebastian Schultz

Riesa. Ups, was ist denn hier passiert? Das wird sich wohl jeder fragen, der an der Kurve der Bahnhofstraße am Mühlenviertel vorbei spaziert. Flatterband „ziert“ den Straßenrand, Warnbaken ersetzen Poller, die Überreste einer Webetafel und einer Fahnenstange stehen abgeknickt da.

Dies sind die Überbleibsel des Unfalls am 11. Dezember. Damals war der Sattelschlepper einer Riesaer Spedition in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Und nun?

Stadtsprecher Uwe Päsler weiß, wie es jetzt weitergeht: „Die Arbeiten werden im Rahmen des Jahresvertrages mit Optibau über die Instandhaltung der Straßen mit erledigt werden. Die Ausschreibung für die Erneuerung der neun beschädigten Poller und die Reparatur der Betonplatten auf dem Randstreifen laufen.“ Allerdings gebe es bei den Pollern längere Lieferzeiten, so dass die Reparatur sicher erst in einigen Wochen möglich sei. Denn: „Das Pollermodell gibt es in der Form nicht mehr, die Angebote werden aber vergleichbare Modelle beinhalten“, erklärt der Stadtsprecher. Die zerstörte Werbetafel sei hingegen nicht Thema der Stadt, sonders des Eigentümers der Fläche, so Päsler.

Ermittlungen dauern an

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist offenbar nach wie vor noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion in Dresden noch an.

Davon wird am Ende wohl auch abhängen, wer für die Reparaturkosten aufkommen muss.

zur Startseite