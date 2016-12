Neue Planer für mehr Radwege

Ab Mitte kommenden Jahres sollen neue Planer dafür sorgen, dass Dresden mehr und sichere Radwege bekommt. Der Stadtrat hat mit dem neuen Haushaltplan Geld für weitere Mitarbeiter im Stadtplanungsamt bereitgestellt. Sie sollen sich vor allem darum kümmern, dass alle Brücken samt Anbindungen Radwege erhalten, wie Stefan Szuggat, der Leiter des Stadtplanungsamtes sagt. Außerdem werden sie die dringendsten Verbindungen aus dem neuen Radverkehrskonzept planen. In den nächsten rund zehn Jahren sollen 45 Millionen Euro in 450 Einzelmaßnahmen investiert werden. Das Dresdner Radnetz wächst so von 400 auf 829 Kilometer.

Derzeit wird das Konzept in den Sitzungen der Ortsbeiräte und Ortschaften vorgestellt. Läuft alles nach Plan, kann es durch den Stadtrat am 2. März 2017 beschlossen werden. Dass Dresden deutlich mehr für Radfahrer tun muss, hat einen ernsten Hintergrund: In keiner anderen deutschen Großstadt gibt es mehr Unfälle mit Radfahrern. In Dresden passieren 25 Unfälle pro 10 000 Einwohner. 22,9 Prozent davon endeten mit „schweren Personenschäden“. Zwei Drittel aller Unfälle wurden von Autofahrern verursacht. (SZ/kh)

