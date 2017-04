Neue Plätze für Dresdner Kicker Vier Anlagen bekommen einen neuen Kunstrasen. Dafür gibt es Geld vom Freistaat. Im Herbst ist der erste Platz fertig.

© Symbolfoto: dpa

Die Stadt investiert in diesem Jahr 2,7 Millionen Euro in vier Dresdner Spielflächen. Bei den Plätzen in der Stuttgarter Straße, Steirischen Straße und Saalhausener Straße wird der alte Kunstrasenbelag durch einen neuen ersetzt. Auf der Anlage an der Pferderennbahn in der Oskar-Röder-Straße mussten die Kicker bislang auf einem Hartplatz trainieren. Nun soll auch dort Kunstrasen verlegt werden. An diesem Donnerstag übergab Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) auf dem Platz vier Fördermittelbescheide an den Dresdner Sportbürgermeister Peter Lames (SPD). Der Freistaat steuert insgesamt 627 000 Euro für die Sanierung der Sportplätze bei.

Bereits im Juli starten die ersten Bauarbeiten in der Stuttgarter Straße in Gittersee. Ab September können die Fußballspieler wieder trainieren. Einen Monat später ist der Platz Steirische Straße in Laubegast fertig. Auf dem Hartplatz an der Seidnitzer Rennbahn dauern die Arbeiten bis ins kommende Jahr – ebenso wie in Naußlitz. Denn auch die Anlage in der Saalhausener Straße wird samt Unterbau komplett erneuert. Voraussichtlich im Frühjahr stehen diese beiden Sportplätze wieder zur Verfügung. Insgesamt profitieren rund 1 400 Dresdner Kicker von den Kunstrasenplätzen. (SZ/noa)

