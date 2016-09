Neue Pläne fürs Lauenareal Die Bautzener Stadträte kennen das Projekt offenbar schon. Doch die Stadtverwaltung schweigt.

Für die Lauenbrache gibt es neue Pläne. Bei der Stadtverwaltung liegt jetzt die Bauvoranfrage eines Grundstückseigentümers. © Uwe Soeder

Auf Bautzens wichtigster Brache tut sich etwas. Und in der Spreestadt brodelt sofort die Gerüchteküche. Es geht um das Lauenareal. Nach Aussagen mehrerer Stadträte soll auf der Brache zwischen Lauengraben, Äußerer Lauenstraße und Goschwitzstraße ein Altenheim oder ein Haus für altengerechtes Wohnen gebaut werden. Als Investor wird das Immobilienunternehmen Sassenscheidt aus Iserlohn genannt, dem ein Teil der Brache gehört.

Die Stadtverwaltung will sich zu diesen Plänen nicht äußern. Sie bestätigt nur, dass es sie gibt. „Der Verwaltung liegt eine Bauvoranfrage von einem der Grundstückseigentümer vor“, berichtet Stadtsprecher André Wucht. Da es sich hierbei um ein laufendes Verfahren handele, gebe die Stadtverwaltung diesbezüglich keine weiteren Auskünfte. Ob es dabei wirklich um ein Seniorenwohnheim oder ein ähnlich gelagertes altengerechtes Wohnprojekt geht, war nicht zu erfahren. Auch ist unklar, welche Grundstücke auf dem Areal betroffen sind und wie sich die Pläne auf die Entwicklung bestehender Gebäude auswirken könnten. Eine Anfrage der Sächsischen Zeitung an das Unternehmen Sassenscheidt blieb bisher unbeantwortet.

Ausschüsse tagen hinter verschlossenen Türen

Immerhin, die Stadträte sind über das Vorhaben mittlerweile im Bilde. In nicht öffentlichen Ausschusssitzungen wurde es bereits diskutiert. Am 19. September soll es sogar einen Sonder-Bauausschuss zur Zukunft der Brache geben. Auch dieser soll hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Dabei ist das Gebiet für die Spreestadt von so zentraler Bedeutung, dass Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) vor seiner Amtszeit das Lauenareal zu einem der zentralen Wahlkampfthemen gemacht hatte. So betonte er vor den OB-Wahlen im Frühjahr 2015, dass man sich zunächst ein Meinungsbild aus der Bevölkerung einholen müsse, bevor man an diesem Standort in detailliertere Planungen gehe. Auch kritisierte Ahrens scharf die Weichenstellungen seines Amtsvorgängers Christian Schramm (CDU), die „in politischen Hinterzimmern“ stattfanden.

Jahrelange Geheimgespräche mit dem Investor

Damit bezog sich Ahrens auf den Sachverhalt, dass Bautzens alte Führungsriege mit einem Investor wegen des Lauenareals bereits seit drei Jahren in Gesprächen war, bis die Pläne den Stadträten und den Bürgern im Jahr 2010 publik gemacht wurden. Damals ging es um die Vision der Projektgesellschaft Säurich-Sassenscheidt, dort ein Einkaufszentrum mit rund 10 000 Quadratmetern Nutzfläche zu errichten.

Alexander Ahrens gehörte zu der Bürgerinitiative, die gegen die Pläne dieses Lauencenters ins Feld zog. Kritik gab es auch von Gewerbetreibenden, die die Konkurrenz einer weiteren dem Kornmarkt-Center ähnlichen Einkaufsgalerie fürchteten. Auch rief das Vorhaben die Denkmalschützer auf den Plan. Sie wollten unter anderem die denkmalgeschützte Posthalterei vor dem Abriss bewahren. Im Sommer 2013 zog der Investor seine Pläne zurück. Aus war der Traum, mit einem Lauencenter einen Besuchermagneten zu schaffen.

Nach dem Knall zurück auf Null

Nach dem großen Knall stand Bautzen plötzlich wieder am Anfang – mit einer Brache an prädestinierter Stelle, aufgeteilt unter Eigentümern mit unterschiedlichen Interessen. Die Frage nach dem großflächigen Einkaufszentrum stellt sich für den damaligen Oberbürgermeister Christian Schramm (CDU) nicht mehr.

Es folgten kleinere Baumaßnahmen in dem Karree, doch die Initialzündung blieb aus. So begann die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) mit Entkernungsarbeiten in dem Wohn- und Geschäftshaus am Lauengraben, in dem zuvor Henrik Truhel sein Elektronikgeschäft hatte. Mit dem Eckhaus an der Goschwitzstraße und dem daran angrenzenden Gebäude an der Äußeren Lauenstraße gehört der BWB ein weiteres Stück des Lauenareals. Auch hierzu liegen Pläne seit Längerem in der Schublade. Generationenwohnen ist das Stichwort.

Nach der Centerpleite schwenkte die Stadtverwaltung auf die Idee der kleinteiligen Entwicklung um. So warb der alte OB Schramm im März 2015 für die Entwicklung von Wohn- und Geschäftshäusern. Ein kleinteiliger Mix aus Handel und Generationenwohnen wird auch heute von den meisten Stadträten begrüßt.

zur Startseite