Neue Pläne fürs Ex-Surprise Das Gebäude am Hauptmarkt in Bautzen hat neue Eigentümer. Die haben klare Vorstellungen – und wollen keine Zeit verlieren.

n großen Buchstaben prangt noch immer der Name der Bautzener Kultkneipe am Eingang. Das Surprise am Hauptmarkt ist allerdings bereits seit drei Jahren geschlossen. Ein Dresdner Ehepaar hat das Gebäude inzwischen gekauft und will neues Leben in die Räume bringen. © Uwe Soeder

Und plötzlich war der Laden dicht. Vor genau drei Jahren gingen in der beliebten Bar Suprise am Bautzener Hauptmarkt für immer die Lichter aus. Nach fast 15 Jahren und für die meisten seiner Gäste überraschend hatte Betreiber Matthias Schneider die Kultkneipe dichtgemacht. Seitdem blieb es in der eigentlich sonnigsten Ecke des zentralen Platzes in der Altstadt düster. Doch das soll sich ändern. Denn das einstige Wohnhaus des Bautzener Mäzens Gregor Mättig hat jetzt neue Eigentümer.

In der Neujahrsnacht 2014 hatten in der vor allem bei jungen Bautzenern beliebten Adresse letztmals die Korken geknallt. Der Gastronom Matthias Schneider hatte sich eigenen Worten nach vom Hauptmarkt zurückgezogen, um sich verstärkt seiner Familie und seiner nur wenige Monate später neu eröffneten Ocean Beach Bar am Stausee widmen zu können. Für das Surprise – so hieß es damals – stand sogar schon ein neuer Betreiber bereit. Doch der kam nicht zum Zug. Die bisherigen Eigentümer, eine Mainzer Familie, erwog allerdings damals bereits den Verkauf und wollte das Gebäude „lastenfrei“ übergeben.

Es gab viele Interessenten

Doch die Monate verstrichen, ohne dass sich ein Käufer fand. Seit dem April 2015 kümmerten sich schließlich die mit historischen Immobilien bestens vertrauten Spezialisten von Reppe Immobilien um das Anliegen der damaligen Eigentümer. „Es gab reichlich Interessenten, wir hatten unendlich viele Besichtigungen. Doch die wollten das Haus quasi geschenkt“, erklärt Inhaber Frank Reppe. Bis der Immobilien-Experte das Dresdner Ehepaar Annett und Hendrikus Matser für das Gebäude begeistern konnte. Im Sommer waren die nötigen Papiere für den Verkauf unterschrieben worden. Zur konkreten Höhe des Kaufpreises äußerte sich Frank Reppe nicht. Nur so viel: „Für die gute Lage war es ein ausverhandelter und angemessener Preis.“

Und die neuen Eigentümer wissen bereits genau, was sie mit der Immobilie vorhaben. Sie wollen den gastronomischen Bereich wiederbeleben, neuen Schwung auf die etwa 400 Quadratmeter im Erd- und ersten Obergeschoss bringen. „Dazu laufen mit potenziellen Interessenten bereits Verhandlungen“, sagt Frank Reppe. Dabei gehe es aber nicht um eine typische Szenekneipe im Stil des früheren Surprise. „Dafür ist die Fläche viel zu groß“, erklärt der Immobilienhändler. Im Gespräch sei allerdings durchaus eine moderne Gastronomieform, die junge Leute anspreche.

Plätze an der Sonne

Bevor in dem Gebäude aber überhaupt wieder Gäste empfangen werden, müssen dort erst einmal die Handwerker kräftig hinlangen. Die Elektrik, die sanitären Anlagen – alles wird neu hergerichtet. Die neuen Besitzer wollen keine unnötige Zeit verstreichen lassen. Kommt nichts dazwischen, könnte die neu hergerichtete Gastronomie bis Sommer ihre Türen öffnen. Geplant ist, dass in den warmen Monaten auch vor dem Gebäude Tische und Stühle aufgestellt werden. „In diesem Bereich des Hauptmarktes gibt es schließlich am längsten Sonne auf dem Platz“, so Frank Reppe.

Das Gebäude mit seiner großen historischen Bedeutung war in den 1970er Jahren als eines der ersten in der Bautzener Altstadt überhaupt rekonstruiert worden. Und es wäre auch eines von wenigen geblieben, hätten die damals Verantwortlichen ihre Pläne umgesetzt. Die sahen vor, die Altstadt um den Dom und das Rathaus herum weitestgehend abzureißen – und an gleicher Stelle Neubauten zu errichten.

Wohnungen bereits vermietet

Neben den gastronomischen Räumen befinden sich im zweiten Obergeschoss noch fünf Wohnungen, dazu eine weitere im Dachgeschoss. Die Wohnungen sind saniert und alle vermietet, anders als in den beiden unteren Etagen gebe es da auch keinen gravierenden Handlungsbedarf. Das Haus mit seinem heutigen Aussehen und mit der Fassade im Stil des Neobarocks wurde vermutlich im 19. Jahrhundert errichtet – lange nach der Zeit von Gregor Mättig, der 1650 an gleicher Stelle in einem Vorgängergebäude verstorben war. „Aus der Zeit von Mättig ist eigentlich nur noch der Gewölbekeller übrig“, sagt Frank Reppe. Diesen mit in den öffentlichen Bereich der neuen gastronomischen Einrichtung zu integrieren sei aber kaum machbar. Der eigentlich schöne Gewölbekeller ist schwierig erschlossen. Deshalb wird er vermutlich nur als Lager dienen.

