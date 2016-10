Neue Pläne für Windrad Die vierte Anlage auf der Mohorner Höhe wird gebaut, aber nicht ganz dort, wo sie geplant war.

Das auf der Mohorner Höhe geplante vierte Windrad soll nun doch nicht so nah am Dorf gebaut werden wie ursprünglich geplant. Über die Standortverschiebung wird der Technische Ausschuss der Stadt Wilsdruff am Donnerstagabend diskutieren. Die Sitzung findet im Rathaus am Markt statt und beginnt 19 Uhr. Es geht um eine in der Spitze 150 Meter hohe Anlage, die auf einem Feld zwischen dem Ort, der Bundesstraße und dem Tharandter Wald errichtet werden soll. Bauherr ist der regionale Energieversorger Enso. Die anderen Windräder, die dort seit Ende der Neunzigerjahre in Betrieb sind, sind maximal 100 Meter hoch. (hey)

