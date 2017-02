Neue Pläne für Turnhalle Pretzschendorf Ein Anbau soll zusätzlichen Platz schaffen. Für die Heizung waren viele Varianten in der Diskussion.

Die Sonne scheint über der Turnhalle in Pretzschendorf. Die Planung für die Sanierung der Halle liegt jetzt vor. Für eine Million Euro wird sie wieder fit für die Zukunft. © Frank Baldauf

Für rund eine Million Euro will die Gemeinde die Turnhalle in Pretzschendorf wieder so auf Vordermann bringen, dass sie wieder eine Generation lang hält. Ende der 1980er-Jahre ist die Halle errichtet worden und hat bis jetzt ihre Aufgaben erfüllt. Aber sie kommt an Grenzen. Baulich ist die Halle nicht mehr intakt. Das Dach ist inzwischen undicht. Es regnet an manchen Stellen durch. Die Wärmedämmung der Halle entspricht nicht den heutigen Anforderungen, und auch die Räume reichen nicht mehr aus. Daher hat die Gemeinde Klingenberg die Sanierung in ihr Investitionsprogramm aufgenommen. Inzwischen ist die Vorplanung abgeschlossen. Diesen Zwischenstand hat Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg) dem Gemeinderat auf dessen jüngster Sitzung vorgestellt.

Die Planung sieht jetzt vor, weitere Duschen und Toiletten sowie eine Behindertentoilette einzubauen. Die Fenster und Türen werden erneuert und das Dach saniert. Die Außenfassade erhält einen Vollwärmeschutz. Außerdem wird die Heizung der Halle erneuert. Die Ölheizung, die in den 1990er-Jahren installiert wurde, ist inzwischen auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Außerdem wird mit dem neuen Wärmeschutz auch der Bedarf an Wärme abnehmen. Die Planer haben vorgeschlagen, eine Heizanlage mit Holzpellets einzubauen. Insgesamt sind sechs verschiedene Heizungsvarianten geprüft worden, berichtete Schreckenbach.

Mit Holzpellets arbeitet die Gemeinde Klingenberg nicht zum ersten Mal. Im Verwaltungsgebäude in Pretzschendorf läuft ebenfalls ein Heizkessel, der mit Holzpellets betrieben wird. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagte Schreckenbach. Diese Heizungsart erfordert allerdings einen zusätzlichen Lagerraum, wo das Heizmaterial gebunkert werden kann.

Geld kommt aus drei Töpfen

Da dies nicht der einzige Raum ist, der dazukommt, haben sich die Planer eine Lösung einfallen lassen, um zusätzliche Fläche zu gewinnen: An die Giebelseite der Turnhalle kommt ein eingeschossiger Anbau mit rund 4,5 Meter Breite. Damit entspricht die Halle völlig dem, was eine Schulturnhalle bieten muss. Für den Wettkampfbetrieb war die Halle auch bisher nicht ausgelegt. Die Kinder der Grundschule Pretzschendorf treiben hier ihren Schulsport und die Vereine aus dem Ort nutzen die Halle für Tischtennis, Volleyball, Fußball, Gymnastik. „Mit der Schule und den Vertretern der Gemeinde haben wir die Planung auch abgestimmt. Die sind einverstanden“, informierte der Bürgermeister.

Um die Heizmethode entbrannte im Rat noch eine Diskussion. Wolfgang Richter (Bürger für Klingenberg) fragte nach, ob sich nicht Heizkosten einsparen ließen, wenn auf dem Dach beispielsweise Photovoltaikmodule installiert würden. Wenn es die Gemeinde nicht selbst machen will, gäbe es ja auch die Möglichkeit, die Dachfläche für eine Sonnenenergiegewinnung zu vermieten.

Bürgermeister Schreckenbach erklärte, warum dass nicht weiter in Erwägung gezogen wurde. Die Sonnenenergie bringt vor allem im Sommer Wärme, wenn in der Halle kaum Bedarf herrscht. Selbst die Duschen sind hier weniger in Gebrauch als in anderen Hallen, weil die Grundschüler nach dem Sportunterricht in der Regel nicht duschen. Und eine Photovoltaikanlage zu bauen, um den Strom darauf zu verkaufen, kann die Gemeinde nicht finanzieren.

Für die Kosten von einer Million Euro für diese Hallensanierung will Klingenberg drei Fördertöpfe anzapfen. Der Großteil stammt aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“. Der Gemeinderat bestätigte die Planung bei drei Stimmenthaltungen.

