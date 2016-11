Neue Pläne für Straßenbahn-Linien

Mit dem abschnittsweisen Neubau der Straßenbahnstrecke von Löbtau nach Strehlen soll die überlastete Buslinie 61 Schritt für Schritt ersetzt werden. Auswirkungen wird das Projekt aber auch auf andere Linien haben:

So soll die 7 in Zukunft nicht mehr über die Freiberger Straße fahren, sondern über die Nossener Brücke und den Nürnberger Platz zum Hauptbahnhof. Die Linie 8 fährt den Plänen zufolge dann werktags nur noch im 20-Minuten-Takt nach Plauen. Ansonsten enden die Fahrten bereits am Postplatz. Später sollen die Trams generell nur noch bis zum Postplatz fahren.

Auch an der Linie 9 wollen die Verkehrsbetriebe schrauben: Sie wird zukünftig vom Wasaplatz kommend über den Zelleschen Weg zum Nürnberger Platz und weiter zum Hauptbahnhof fahren. Dadurch wird sich die Fahrzeit um drei bis vier Minuten erhöhen. Die Anpassungen im Liniennetz werden voraussichtlich in der kommenden Sitzung des Stadtrats am Donnerstag beschlossen. (SZ/sr)

