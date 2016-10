Neue Pläne für Klotzscher Industriepark

Der Industriepark im Klotzscher Gewerbegebiet soll modernisiert werden. Die beiden Straßen „Zur Wetterwarte“ und „Zum Windkanal“ sind so marode, dass sie dringend saniert werden müssen, so steht es in einer Vorlage der Stadtverwaltung. Außerdem will die Stadt die Leitungen für die Entwässerung und das Trinkwasser erneuern. Die Telefonleitungen sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Verwaltung rechnet für das gesamte Projekt mit Kosten von rund 4,3 Millionen Euro. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll Fördermittel in Höhe von 1,95 Millionen Euro dafür einwerben. Die Vorlage steht am Montag im Ortsbeirat Klotzsche auf der Tagesordnung. Außerdem will Ortsamtsleiter Christian Wintrich sein Gremium über die aktuelle Diskussion zur Polizeiverordnung informieren. Auch zu aktuellen Asylbewerberzahlen bekommen die Ortsbeiräte Informationen. Der Klotzscher Ortsbeirat trifft sich am Montag um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Ortsamtes in der Kieler Straße 52. Die Sitzung ist öffentlich. (SZ/jv)

zur Startseite