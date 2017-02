Neue Pläne für früheres Arbeitsamt Das Gebäude am Marstall in Großenhain soll neu vermietet werden. Die Rede ist von einer medizinischen Einrichtung.

Das ehemalige Arbeitsamt. © Anne Hübschmann

Im Mai vorigen Jahres zog die Arbeitsagentur aus dem Gebäude Am Marstall in den Cottbuser Bahnhof um. Seitdem steht das Gebäude gegenüber dem Alberttreff leer. Doch eine neue Nutzung ist in Vorbereitung. Wie Immobilienmakler Ulrich Kaube auf SZ-Nachfrage erklärte, wird die Neuvermietung vorbereitet und soll voraussichtlich im Sommer spruchreif sein. Von einer medizinischen Nutzung ist die Rede. Dafür müssen noch die Voraussetzungen geklärt werden.

Vor dem Auszug der Arbeitsagentur war das Büroobjekt bereits als Asylheim im Gespräch. Daraus wurde aber nichts.

