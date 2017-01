Neue Pläne für die Hafermühle Das ehemalige Fabrikgebäude soll künftig als Wohn- und Gewerberäume genutzt werden. Der Dippser Technische Ausschuss berät dazu.

Die ehemalige Hafermühle soll umgebaut werden. © Frank Baldauf

Es ist zwar nur eine Bauvoranfrage, mit der sich der Technische Ausschuss der Stadt Dippoldiswalde am Mittwoch zu befassen hat. Aber sie zeigt immerhin, dass der neue Eigentümer der Hafermühle an der Bundesstraße B 170 Pläne für diese Immobilie entwickelt. Er will das ehemalige Fabrikgebäude künftig als Wohn- und Gewerberäume nutzen. Der ehemalige Dreiseithof soll umgebaut werden zu einer Gaststätte mit Wohnung und Seminarraum. Der Seitenflügel soll abgerissen werden. Die Stadtverwaltung ist von diesen Planungen sehr angetan. „Aus Sicht der Verwaltung erfährt das Grundstück durch das beabsichtigte Vorhaben eine erhebliche Aufwertung, speziell durch die Beseitigung von ruinösen Teilen“, schreibt Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) in seiner Vorlage für den Ausschuss. Auf der Tagesordnung des Ausschusses stehen weitere Bauvorhaben und Informationen zum Stand der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Dippoldiswalde. (SZ/fh)

Technischer Ausschuss, 18.1., 18 Uhr, Ratssaal Dippoldiswalde

zur Startseite