Neue Pläne für die Hafencity

Insgesamt 74 000 Quadratmeter umfasst die neue Hafencity – so groß wie zehn Dynamo-Stadion-Felder. Weniger als die Hälfte soll bebaut werden. © Visualisierung: USD Immobilien GmbH

Niedrigere Häuser, mehr Luft zwischen den Gebäuden und ein neuer Stadtplatz direkt am Wasser: Die Pläne für die Hafencity sind nach der öffentlichen Beteiligung noch einmal überarbeitet worden. So sind an der Leipziger Straße nun Häuser mit höchstens sechs Geschossen vorgesehen, näher zur Elbe hin dürfen sie höchstens vier Geschosse hoch sein. Die Abstände der Gebäude waren als zu klein kritisiert worden, heißt es in dem neuen Entwurf für den Bebauungsplan. Bislang ist von etwa 350 Miet- und Eigentumswohnungen die Rede gewesen.

Außerdem wird der Elberadweg am Hafen erneuert. Dort entstehen Pavillons zur Einkehr sowie eine Freitreppe. Die Verwaltung spricht von einem neuen Stadtplatz. Auch für die Tiere werden Wohnungen geschaffen. Bei der Umweltprüfung seien 30 Vogelarten in dem Gebiet gezählt worden, darunter die Uferschwalbe, die in den Hafenmauern brütet. Für sie sollen Löcher in die neuen Mauern gebohrt werden.

Insgesamt 74 000 Quadratmeter umfasst die neue Hafencity – so groß wie zehn Dynamo-Stadion-Felder. Weniger als die Hälfte soll bebaut werden. Bevor es losgehen kann, wird der neue Entwurf aber einen Monat lang ausgelegt. Dann besteht noch einmal die Möglichkeit, Einwände vorzubringen. Investor ist Unser Schönes Dresden (USD), das rund 100 Millionen Euro investieren will. (SZ/sr)

