Neue Pläne für die Bettensteuer Die Stadt nimmt mehr Geld ein als geplant. Die Touristiker wollen einen Teil davon für Großveranstaltungen nutzen.

Rund sieben Prozent müssen Touristen auf den Übernachtungspreis drauflegen, wenn sie in Dresden Urlaub machen. Die Bettensteuer hat letztes Jahr über acht Millionen Euro eingebracht. © dpa

Die Bettensteuer erweist sich für die Stadt als eine Goldgrube. Statt der geplanten sechs Millionen Euro haben Touristen im vergangenen Jahr mehr als acht Millionen Euro zusätzlich in Dresden gelassen. Die Dresden Information, die Touristen in der Stadt berät, will die Höhe der Einnahmen, die in den Haushalt fließen, nun auf sechs Millionen Euro deckeln. „Alles, was darüber ist, könnte in einen Tourismusfonds eingezahlt werden“, sagt Prokurist Matthias Hundt. Damit könnten zum Beispiel Aktionen wie der Skiweltcup, der im Januar an der Elbe stattfinden sollen, bezahlt werden. Für welche Aktionen das Geld verwendet wird, soll ein Gremium entscheiden, dem unter anderem Vertreter der Stadtverwaltung und der Dresden Marketinggesellschaft angehören.

„Uns ist es wichtig, dass ein Teil des Geldes aus der Beherbergungssteuer in die Branche zurückfließt“, so Hundt. Die Hotellerie kritisiert die Steuer scharf. Sie macht sie mit dafür verantwortlich, dass Gäste wegbleiben. Das zweite Jahr in Folge sind 2016 weniger Übernachtungen gezählt worden. Diesen Januar ging es zwar überraschend etwas bergauf. Dafür hat der Februar wieder eine Delle hinterlassen. Laut SZ-Informationen sank die Zahl der Übernachtungen um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ein Tourismusfonds wäre ein Kompromiss zur Bettensteuer, so Hundt.

Auch die Grünen sehen die Mehreinnahmen aus der Bettensteuer kritisch. Sie wollen sie deshalb von derzeit etwa sieben Prozent auf fünf Prozent ab 2019 senken. „Wir wollen nur auf das Maß zurückkehren, was an Einnahmen einmal eingeplant gewesen ist“, so Stadtrat Michael Schmelich. Da müsse der ganze Stadtrat auch zu einer Korrektur bereit sein. Er rechnet damit, dass die Einnahmen weiter steigen könnten, da die Stadt in Zukunft auch Touristen zur Kasse bittet, die in Herbergen mit weniger als fünf Betten übernachten. Dies hatte das Oberverwaltungsgericht im Sinne der Gleichbehandlung gefordert.

Die Linke nannte den Grünen-Plan im Hinblick auf eine drohende, finanzielle Schieflage des Haushalts verantwortungslos und grob fahrlässig. Die SPD hat sich bislang nicht entschieden, ob sie dem Antrag folgen wird. Die CDU würde die Steuer am liebsten ganz abschaffen, könnte aber mit einer Steuersenkung auch gut leben.

