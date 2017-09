Neue Pläne für den Palaissommer Veranstalter Jörg Polenz will das Open-Air schon im Mai beginnen und das Palais nutzen. Das kostet.

Kultur ohne Schwellenangst und Eintritt bietet Jörg Polenz an.

Man kennt ihn im Liegstuhl lungernd. Oder im Schneidersitz die eigene Mitte findend. Dass zwischen solchen Zeitungsfotos verdammt viel Arbeit liegt, ahnt, wer den Palaissommer besucht hat. Der lockte in diesem Jahr rund 50 000 Besucher auf die Wiese und vor die Bühne am Japanischen Palais – ein Rekord, der dem Veranstalter Mut macht. „Wir wollen den Palaissommer im nächsten Jahr weiter ausbauen“, sagt Jörg Polenz. Bereits im Mai will er starten, zwar nicht mit lückenlosem Programm, wie in den Sommermonaten, aber doch als frühes Lebenszeichen. Beispielsweise Yoga-Fans könnten ihre Frühlingsgefühle auf dem Rasen ausleben.

Auch das Palais selbst soll Kulisse für kulturelle Abende werden und zugleich beherbergen, was keinen Schönheitspreis gewinnt: Toiletten, technische Anlagen und Lagerware, Dinge, die bisher mit viel Aufwand verdeckt werden. Außerdem wünscht sich Jörg Polenz einen Schulterschluss mit der TU Dresden und den Staatlichen Kunstsammlungen als Hausherr des Japanischen Palais. Angehende Architekten, Landschaftsplaner und Bauingenieure könnten ein Gesamtkonzept für die Nutzung von Palais und Park erstellen.

Deutlich mehr Geld bräuchte Jörg Polenz für Miete und Programm. Das bisherige Budget des Sommer-Open-Airs beziffert er mit 200 000 Euro. Künftig rechnet er mit einer halben Million. Auch dafür sollen Sponsoren und Mäzene im Großen, Besucher und gastronomische Einnahmen im Kleinen aufkommen. Vieles mag anders werden, eines nicht: „Der Palaissommer bleibt eintrittsfrei“, sagt Jörg Polenz. (nl/SZ)

